Verstappen na foutloze Mexicaanse zege nog steviger aan kop in titelstrijd

Beeld EPA

Niet meer dan enkele honderden meters was de strijd om de bloemen spannend in Mexico-Stad. Max Verstappen koos bij de start brutaal de buitenkant en had in één klap zowel Lewis Hamilton als de van pole gestarte Valtteri Bottas te pakken. Tot overmaat van ramp voor Mercedes had de Fin in de eerste bocht ook nog een aanvaring met Daniel Ricciardo, waardoor hij ver terugviel in het veld. Eén ding was toen al zeker: nog nooit wist een polesitter te winnen in Mexico en dat zou ook nu niet gaan gebeuren.

Toen na een kortstondige safety car ook de herstart vervolgens feilloos verliep, was de Nederlander gevlogen. Hij liep snel weg bij titelrivaal Hamilton, die eerder over zijn schouder moest kijken naar Sergio Pérez. Gesteund door een uitzinnige menigte wachtte de Mexicaan lang met zijn pitstop, in de hoop Hamilton helemaal aan het einde van de race nog in te kunnen halen. De Red Bull had zondag duidelijk meer pace en het bleef tot de laatste ronde spannend, maar de Britse wereldkampioen wist de Mexicaanse aanval af te slaan.

Negende zege

Het gebeurde allemaal ver achter Verstappen, die onbedreigd op weg was naar alweer overwinning negen van het seizoen. Met nog vier races te gaan in vijf weken, heeft hij een voorsprong van 19 punten op Hamilton. Dat Bottas in de slotronde nog het puntje voor de snelste raceronde afnam, mocht de pret niet drukken bij Verstappen.

“Gefeliciteerd Max,” begon runner-up Hamilton aan zijn eerste analyse. “Er was niets aan te doen, zijn auto was dit weekend gewoon sneller. Ik heb alles gegeven en het was een mooie strijd met Sergio.”

Na afloop van de race vierden de Mexicanen een feestje alsof ‘hun’ Pérez gewonnen had, maar de zege was toch echt voor Verstappen. “De fans zijn hier altijd geweldig. Zeker met Sergio als teamgenoot was het heel mooi om hier te zijn. Bij de start ging het erom zo laat mogelijk te remmen. Ik kon me volledig op mezelf focussen, want de auto was echt supersnel. Het is nog een lange weg, maar ik kijk nu al uit naar Brazilië.”