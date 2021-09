Verstappen maakt droomweekend in Zandvoort compleet met zege en eerste plaats in WK-stand

Max Verstappen viert zijn overwinning. Beeld AFP

De koning, koningin en twee prinsesjes in zijn pitbox, vlak voor de start. Bijna 70.000 oranje gekleurde fans langs het asfalt op de tribunes. En miljoenen landgenoten thuis voor de buis. Allemaal beleefden ze een volmaakte middag, dankzij een prachtig cadeau van hun raceheld Max Verstappen, die tussen de oranje rookwolken door onverstoorbaar naar de zege reed in Zandvoort. Zo begon de 31ste Dutch GP na 36 jaar afwezigheid met het Wilhelmus, om er voor het eerst ook mee te eindigen.

De uitkomst van een zalig droomweekend in de Noord-Hollandse duinen, waar natuurlijk maar één hoofdrolspeler was. “Wat heerlijk om 72 rondes lang te stampen op dit rondje, ik heb er van genoten,” jubelde Verstappen door de radio, die de complimenten kreeg van teambaas Christian Horner. “Dit was episch, je was briljant vandaag.”

Geen jubileum voor Hamilton

In het oranje hol van de leeuw was Lewis Hamilton ongetwijfeld van plan om de ‘Koning van Zandvoort’ te kwellen met zijn jubileum (de Brit staat op 99 zeges), maar echt in de buurt kwam hij nooit. De eerste slag verloor hij al in de kwalificatie, waar hij pole moest laten aan Verstappen. En met een probleemloze start - volgens Verstappen dé sleutel naar succes op Zandvoort - werd het uitgangspunt van de Nederlander alleen nog maar gunstiger.

Met het numerieke overwicht aan de voorkant van het veld, probeerde Mercedes alles. Tot twee keer toe zette Hamilton een undercut in, maar steeds reageerde Verstappen pijlsnel waardoor hij nooit écht in de problemen kwam. Mercedes hield de druk erop tot het einde, maar beslissend was natuurlijk die tweede stop, waarna Verstappen met nog 30 rondjes te gaan op nieuwe harde banden belandde en Hamilton op gebruikte mediums. “We hebben te vroeg gebluft. Dit lijkt niet op een voordeel, ik ga het niet halen op deze banden,” begon Hamilton al vroeg te mekkeren, toen hij begon te beseffen dat hij definitief een tweede plaats moest slikken.

Monza

“En is hij al ergens over aan het klagen?,” vroeg Verstappen aan zijn engineer, toen er nog acht rondjes gereden moesten worden, onder de blauwe hemel. “Zijn banden beginnen te slijten,” was het antwoord dat hij wilde horen.

Na een dip vlak voor de zomerstop volgde dus weer een foutloos weekend voor Verstappen. Poleposition (zijn tiende) én de winst (zijn 17de), net als vorige week in Spa. En in die bloedvorm trekt hij meteen door naar Italië, waar zondag de GP in Monza wacht.

Maar eerst nog een feestje aan de kust, waar de zege van Verstappen meteen gevierd werd op de klanken van Tiësto, die net als eerder in Mexico-Stad het Formule 1-publiek aan het dansen kreeg.

En het feestje werd dankzij Valtteri Bottas bijna nóg mooier dan gehoopt. De Fin greep in de voorlaatste raceronde bijna het extra WK-punt door tegen het verzoek van zijn team in de snelste ronde te klokken. “Ik heb dat punt nodig, jongens,” mopperde Hamilton, die ’m er toch nog uitsleepte en de achterstand na dertien races zo beperkt hield tot een verschil van 3 punten.