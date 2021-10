Verstappen loopt uit na strategisch meesterstuk in de States

Max Verstappen komt als eerste over de finish op het Circuit of The Americas in Texas. Beeld Getty Images

De GP van de Verenigde Staten draaide uit op een soort miniversie van het wereldkampioenschap Formule 1. Wisselende kansen, minimale verschillen en het venijn in de staart. Met Max Verstappen als de slimste en de snelste – maar het scheelde niks.

Hij is 2,16 meter lang en heeft alles meegemaakt, maar zelfs aandachtig toeschouwer Shaquille O’Neal vond het slot van de Amerikaanse GP bloedstollend spannend. De Amerikaanse fans die van dit wervelende Formule 1-seizoen nog niet veel gezien hadden vanwege het tijdsverschil, kregen meteen een mooie voorstelling in hun eigen Texas.

Als een jojo ging het 56 rondjes lang op en neer met de kansen voor de twee titelkandidaten. Precies zoals het al maanden gaat, waar ook ter wereld ze het asfalt bevechten. Verstappen begonnen op pole, Hamilton er meteen voorbij in de eerste bocht. Verstappen er weer langs na een geslaagde undercut, een gedurfde strategie in de pitstraat. Hamilton weer vooraan bij de tweede vroege bandenstop van Verstappen. En de Limburger weer erlangs met nog achttien ronden te gaan in het slot van de wedstrijd, toen Hamilton ook nog eens wisselde naar nieuwe harde banden.

Zo draaide de eerste GP van Amerika in twee jaar tijd uit op een Texaanse thriller in de slotronden, zoals ook dit WK spannend zal blijven tot het einde. Daarin kwam Hamilton binnen een seconde van Verstappen, maar die bleef uiteindelijk de Brit voor, op weg naar zijn achttiende zege. “Wat een job, jongens. We hebben het geflikt,” jubelde hij na afloop.

Echt rechtstreeks gevochten werd er niet eens na de spannende eerste meters op de heuvel van Circuit of The Americas. De zevenvoudig kampioen was er simpelweg rapper, maar ook het geschaak tussen de twee formaties bleef de 180.000 Amerikaanse fans tot het vallen van de geblokte vlag boeien.

Machtsovername

Het paste allemaal in het plaatje van een sterk, doordacht weekend bij Red Bull Racing. Na Turkije en Rusland was het naar Amerika gereisd met wat bibbers, want daar was Mercedes eng snel geweest, maar het was Verstappen die uiteindelijk de pole pakte. In de race bleek Hamilton nog steeds over het iets rappere materiaal te beschikken, maar het ontloopt elkaar niks.

Met slim spel, een rol waarin Red Bull natuurlijk gedwongen werd door de vroege machtsovername vooraan, bleef de formatie prima bij. Zo liep Verstappen uit naar twaalf punten verschil in het WK, waar hij nu leidt met 287,5 punten voor Hamilton (275,5), die nog een bonuspuntje pakte. “Ik ben dol op deze strategie,” zei Verstappen. “Soms is het wel goed om eens agressief te zijn.”

Het belooft veel voor de laatste vijf races die nog resten in dit wereldkampioenschap. In totaal zijn nog maximaal 130 punten te verdelen in Mexico, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en het slotnummer in Abu Dhabi. De favoriet? Wie zal het zeggen. Dit WK blijkt moeilijk te voorspellen; de koplopers wisselden al vijf keer van leiding. Formule 1 is een circus met twintig coureurs en tien teams, maar twee man steken erbovenuit. En die ontlopen elkaar nauwelijks, bleek eens te meer in Amerika.