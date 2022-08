Verstappen leunt ondanks straatlengte voorsprong niet achterover: ‘Dan ga je juist fouten maken’

Met een straatlengte voorsprong van 80 punten op de concurrentie start Max Verstappen aan de tweede seizoenshelft. Maar begin bij hem echter niet over de titel. ‘Relaxen, dat zou verkeerd zijn. Er kan nog zo veel fout gaan.’

Wordt het in Brazilië? Mexico? Amerika? Japan? Of zelfs al in Singapore? Max Verstappenfans en – ja – ook de media zijn er maar druk mee. De vraag waar met die rode stift een cirkeltje op de kalender moet, de komende maanden. Waar gaat Verstappen zijn tweede kampioenschap vieren? Met 80 punten voorsprong op Charles Leclerc en nog maar negen resterende races, lijkt het verdacht veel op een missie die amper nog fout kan lopen.

Maar daar denkt Verstappen toch een tikje anders over. Geconfronteerd met het verhaal van die rode rondjes op de kalender, trekt hij in de paddock van lievelingscircuit Spa-Francorchamps een vies gezicht. “Wie doen dat dan? Nou, wij niet hoor.”

Een droomlocatie waar het moet gebeuren, heeft hij niet. Hoe eerder hoe beter, dan misschien? “Nah, nee. Waar het moet gebeuren, daar denk ik niet eens aan. Waarom zou ik? Beetje stom nu, toch? Er zijn nog zo veel races. Als je daaraan gaat denken, ga je juist fouten maken. Je weet helemaal niet wat er allemaal nog kan gebeuren, dit seizoen. Er zijn bovendien nog teams die straffen moeten gaan incasseren. Dus blijft de focus op race na race, elke keer weer optimaal je best doen.”

Drie weekenden achter elkaar

Zo veel races, hij blijft het herhalen. Al valt dat op papier toch best mee. In Spa start het circus traditioneel weer op voor wat zo mooi de tweede seizoenshelft heet. Stiekem is deze campagne al zo’n beetje tot twee derde gevorderd, met dertien gereden races en nog maar negen te gaan in 2022. Is nu nog niet duidelijk welke kant dit seizoen op dreigt te gaan, dan is dat het wel na de komende triple header. Dit weekend Spa, volgende week Zandvoort en meteen daarna Monza. Daar in Italië zou het best eens kunnen dat Verstappen over ruim twee weken na de grand prix echt niet meer om titelpraat heen kan, maar in de Ardennen blijft het voorlopig een verboden onderwerp.

Als een Britse journalist voorzichtig eens informeert of hij zich in deze fase al een meer relaxte houding permitteert in de auto, werpt Verstappen nog eens een blik van onbegrip het zaaltje in. “Relaxen, dat zou verkeerd zijn. Er kan nog zo veel fout gaan. Onze intentie is dat we méér races willen winnen, liefst allemaal. Constanter zijn, zonder uitvalbeurten, dat is waar we op mikken. Niet tweede of derde worden, niet tevreden zijn als eens een ander wint. Nee, zelf de beste zijn. Zo functioneren wij bij Red Bull Racing als team. Het gaat erom dat we veilig zijn en er zijn nog negen races. Achteroverleunen is niet toegestaan. Als je dat nu al gaat doet, moet je stoppen. Want dan wil je het niet meer graag genoeg.”

Lang niet zo comfortabel

Luister naar deze Verstappen en je krijgt de indruk dat hij echt niet verder kijkt dan de volgende sessie in de auto. De les van vorig jaar ongetwijfeld, waar het titelgevecht met Lewis Hamilton letterlijk tot de laatste meters voerde. Maar als plots een potentieel te grijpen record ter sprake komt, blijkt dat hij heus wel het totaalplaatje kent van de historische missie waaraan hij bezig is. Acht gewonnen, nog negen races te gaan, dat betekent dat het winstrecord van Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013) van dertien zeges in één seizoen voor het grijpen ligt.

“Als het ons overkomt, zou dat geweldig zijn. Maar we hebben dus eerst nog wel vijf zeges nodig om dat te evenaren,” antwoordt Verstappen, bepaald geen man van statistieken. “En het is tot nu toe zo close geweest tussen Ferrari en ons. Dat zie ik niet zomaar anders worden.”

Hij deed het vaker, de laatste maanden. Benadrukken dat dit voor de buitenstaander toch zo dominante seizoen voor hem zelf lang niet zo comfortabel voelt met een pijlsnel maar slordig Ferrari als concurrent. “Niemand bij ons had gedacht er nu zo voor te staan, qua punten. Het is ook geen goede afspiegeling van hoe het gegaan is. Elke race hebben we moeten vechten voor de zege. We zijn nooit echt dominant geweest, het draait om heel kleine verschillen. En ik verwacht dat dit nog wel even zo blijft.”