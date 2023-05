Verstappen in Miami weer een klasse apart: ‘Niemand had Max hier vandaag kunnen verslaan’

Sergio Pérez (links) feliciteert Red Bullcollega Max Verstappen met zijn overwinning. Beeld Matias J. Ocner/AP

‘Outstanding’. Zo luidde het label dat Christian Horner na de Grand Prix van Miami nadrukkelijk op Max Verstappen plakte. De teambaas van Red Bull gebruikte het woord misschien wel tien keer. De tweevoudig wereldkampioen was, met andere woorden, een klasse apart geweest, en Horner had er geen moeite mee uit te leggen waarom.

De crux zat hem in de fase na de pitstop van Sergio ‘Checo’ Pérez in ronde 20, gaf de teambaas aan. “De volgende 22 ronden van Max op de harde band waren echt heel indrukwekkend. Op dat moment was het een race tegen de klok en hij slaagde erin om op dezelfde band, maar dan twintig ronden ouder, even snel te zijn als Checo. Soms zelfs sneller. Daar heeft hij de race gewonnen.”

Horner sprak daarmee de analyse van Pérez zelf tegen. De Mexicaan, die sinds het begin van het seizoen al meerdere malen heeft aangegeven dat hij gelooft in zijn kansen op de wereldtitel, wees naar de beginfase van de race als het punt waar hij het verloor van zijn teamgenoot. “Ik zag al vroeg dat de mediumband kwetsbaar was,” analyseerde hij. “Het was moeilijk om op die band te leunen. Ik kon zien dat Max dichterbij kwam op de harde banden en wist al snel dat het moeilijk zou worden.”

Maar in feite had hij op dat moment nog een ruime voorsprong. Want Pérez was van poleposition gestart terwijl Verstappen een flinke inhaalrace moest rijden na een ongelukkige kwalificatie – hij kwam van plek negen. Ook nadat de Nederlander laat in de race zijn pitstop had gemaakt, was Pérez de leider in de race. In het gevecht dat volgde was hij echter kansloos. Enerzijds omdat Verstappen op zijn nieuwe mediumbanden meer grip had, maar zeker ook omdat hij had nagelaten op zijn teamgenoot in te lopen toen juist híj het versere rubber had.

Rust en kalmte

Het bewees andermaal dat er een duidelijk niveauverschil is tussen de twee Red Bullcoureurs. En dat weet Verstappen ook. Het is af te lezen uit de rust en kalmte die hij uitstraalt in een weekend zoals in Miami. Terwijl Horner en vele anderen opmerkten dat hij een zeer indrukwekkende prestatie had geleverd, haalde hij daar zelf zijn schouders over op.

“Het was een goede overwinning,” reageerde hij onderkoeld. “Ik ben uit de problemen gebleven. Als je snel bent, maar in het middenveld moet starten, probeer je de anderen gewoon een voor een in te halen. Ik moest gewoon voorzichtig zijn.”

Dat moest hij ook in gevecht met Pérez. Want Verstappen had uiteindelijk nog een laatste inhaalactie op zijn teamgenoot nodig om te kunnen winnen. Het was een interessant moment omdat het zou aantonen hoe het uitpakt als beide Red Bullcoureurs écht met elkaar strijden. Ze worden door hun team vrijgelaten om dat te doen, dus Pérez probeerde fel te verdedigen toen Verstappen hem aanviel.

De Mexicaan was echter kansloos. “Als ik meer had gedaan, hadden we elkaar geraakt en dat is niet eerlijk naar iedereen die voor ons team werkt,” gaf hij aan. “Ik heb de limiet opgezocht, maar het moest netjes blijven. Max heeft verdiend gewonnen, hij was de snelste.”

Ayrton Senna

In Miami liet Verstappen wederom zien van de buitencategorie te zijn. Hij koos op het juiste moment de juiste strategie, had een aantal voortreffelijke inhaalacties, ging fantastisch met zijn banden om en liet de rest van het veld volkomen kansloos. Zo behaalde hij alweer de 38ste F1-overwinning van zijn carrière. “Hij is nu de coureur met de meeste overwinningen ooit in een Red Bull,” gaf Horner aan – tot zondag was dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

Op de ranglijst van coureurs met de meeste overwinningen nadert hij bovendien nummer vijf Ayrton Senna met rasse schreden. Nog maar drie grandprixzeges en Verstappen heeft de legendarische Braziliaan bijgehaald – en hij zal hem hoogstwaarschijnlijk ook dit jaar nog voorbijstreven.

Want Sergio Pérez realiseerde zich in Miami waarschijnlijk ook wel dat hij helemaal niet zo veel kans maakt in de strijd om de wereldtitel. Ook al krijgt hij alle ruimte om het duel met Verstappen aan te gaan. “Niemand had Max hier vandaag kunnen verslaan,” concludeerde Christian Horner na afloop. Verstappen en zijn teambaas weten allebei dat de wereldkampioen zo goed als altijd en overal een klasse apart is.