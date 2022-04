Verstappen: ‘Ik heb 45 races nodig om nog kans te maken’

Max Verstappen in Melbourne, vlak voor de start van de race. Beeld Getty Images

Hij had al geen vertrouwen in zijn auto. Dat was de pijnlijke conclusie die Max Verstappen na de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië trok. En een dag later bleek andermaal waarom. Hij kreeg zaterdag in Melbourne wéér een groot probleem met zijn auto; net als tijdens de openingsrace in Bahrein viel hij uit.

De wereldkampioen kwam erachter toen hij een rare geur rook. Toen hij zijn Red Bull aan de kant had gezet, vatte die vlam. “Het is heel teleurstellend,” concludeerde de Nederlander zelf. “Ik weet niet wat er gebeurd is.”

Gefocust blijven

Wel wist hij al van tevoren dat dit kón gebeuren. “Ik had voor de start een indicatie dat het moeilijk zou worden om te finishen. Maar daar probeer je tijdens de race niet aan te denken, dan moet je gewoon gefocust blijven.” Het illustreert dat ze de boel bij Red Bull momenteel niet onder controle hebben.

Dat gaf ook teambaas Christan Horner toe. “Het ziet ernaar uit dat het een probleem was met het benzinesysteem,” zei Horner. “Iets van buiten de tank om. De onderdelen gaan nu terug naar Japan (waar motorleverancier Honda gevestigd is, red.) en we gaan proberen te ontdekken wat het probleem is. Dit was ook weer een ander probleem dan we in Bahrein hadden. Dit moeten we snel te boven komen.”

Zo bezien is het begrijpelijk dat Verstappen het vertrouwen in zijn auto is kwijtgeraakt. En dat hakte er zwaar in. Zo erg zelfs dat hij na drie races al niet meer aan het prolongeren van de wereldtitel durft te denken. “Ik heb op dit moment helemaal geen reden om in de wereldtitel te geloven,” verzuchtte hij. Het verschil met Ferrari was in Australië ook wel erg groot. Verstappen kwam ook voor zijn uitvalbeurt niet in de buurt bij Charles Leclerc, die onbedreigd naar zijn tweede zege van het seizoen reed. Zijn teamgenoot Sergio Perez finishte nog wel als tweede, maar wel op meer dan twintig seconden achterstand.

Straatlengte voor

Het had als gevolg dat Leclerc nu al een straatlengte voor ligt op de rest. Verstappen, weggezakt naar de zesde plek in het kampioenschap, heeft al een achterstand van 46 punten. “Natuurlijk is het met nog 20 races te gaan een lang seizoen, maar op dit moment denk ik dat ik er wel 45 nodig heb om nog een kans te maken, zo ver sta ik achter in het kampioenschap. 46 punten... We moeten sneller worden en we moeten betrouwbaarder worden. Dus ik denk niet aan het kampioenschap.”

Het maakte dat de Nederlander al kort na zijn dramatische einde van de Grand Prix van Australië vooral gelaten was over de situatie. Hij was rustig, sprak uitgebreid over de problemen aan zijn auto en oogde niet heel gefrustreerd. “Dat ben ik natuurlijk wel, maar ik kan hier zelf niets aan doen. De auto is gewoon niet goed genoeg. Niet als je kijkt naar de betrouwbaarheid en niet als je kijkt naar de balans.”

“Dat verrast me wel, we zijn niet op de goede weg. Het ziet er ook niet naar uit dat er een duidelijke oplossing is, dus we hebben heel wat werk te verzetten. Ferrari is op veel vlakken een stuk beter dan wij.”