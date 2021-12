Verstappen hoopt de eerste Nederlandse Formule 1-kampioen ooit te worden in allesbeslissende slotrace

Wordt zondag toegevoegd aan de sportgeschiedenis van Nederland? Max Verstappen hoopt in Abu Dhabi de eerste Nederlandse Formule 1-kampioen ooit te worden.

Het zal stil zijn op straat, vanmiddag. Alsof er weer een WK-finale wordt gespeeld, wat feitelijk ook zo is. Niet met elf voetballers, maar met één coureur. Verstappen kan zondag in z’n uppie hetzelfde teweeg brengen wat hele elftallen en de grootste Nederlandse sportkampioenen in het verleden ook flikten.

Reken maar op een nieuw kijkcijferrecord voor de Formule 1 in Nederland, nu Ziggo speciaal voor de seizoensfinale in Abu Dhabi (net als Sky Sports in Engeland) de live-uitzending beschikbaar maakt voor alle tv-kijkers. “Prachtig dat alle mensen het nu kunnen zien, nu voor het eerst een Nederlander kampioen kan worden,” reageerde Max Verstappen zelf. “Hopelijk schakelen veel mensen in.”

Daar hoeft hij niet aan te twijfelen. Miljoenen Nederlanders in het oranje of de huiskleuren van Red Bull Racing zullen thuis of in het café voor de tv zitten. Net zoals bij die eerste race voor Red Bull Racing, op die historische 15 mei 2016, toen hij meteen won in Barcelona. Of eerder dit jaar nog, bij de hoogstpersoonlijk door Verstappen gereïncarneerde GP van Zandvoort, waar hij ook de beste was.

Veronica Inside

Werd er na zijn eerste overwinning in Spanje nog weleens gevreesd voor een overwaaiende hype, die fase is Verstappen al jaren voorbij. Als fenomeen overstijgt de coureur werkelijk zijn sport. Hij heeft de laatste seizoenen hele volksstammen verslingerd gekregen aan de Formule 1, ook mensen die voorheen geen seconde naar racende auto’s keken. Hij heeft een wereldsport in eigen land getransformeerd van niche tot mainstream. Het is anno 2021 gespreksstof bij de koffie-automaat en aan tafel bij Veronica Inside (‘Die Hamilton schijt in z’n broek’).

Een grote groep fans trekt langs de circuits, ook in het Emiraat zijn er dit weekend weer zo’n 5000 Nederlanders bij, ondanks alle geldende coronarestricties. Ziggo vond een miljoenenpubliek, dankzij Verstappen. En het absolute orgelpunt moet nu die eerste titel worden, na een laatste clash met rivaal Lewis Hamilton, die al zeven keer ’s werelds beste was.

Man van de wereld

Als Verstappen ergens goed in is, dan is het de massa aanspreken. Heel Nederland leeft toe naar het eindspel op het asfalt van Yas Marina. Het land juicht voor ‘zijn’ coureur en die liefde stopt niet bij de landsgrenzen. Ook voorbij Hazeldonk en Lobith is Verstappen een racefenomeen dat de tongen losmaakt. Geboren in België, opgegroeid op circuits over de hele wereld, woonachtig in Monaco, reizend met zijn privéjet en verliefd op een Braziliaanse, is Verstappen vooral een man van de wereld die ook nog eens zijn talen spreekt.

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe is hij verwikkeld in het ‘Gevecht van de Eeuw’. Nog ongewis over de afloop van het titelgevecht nomineerde de BBC de Nederlander vanwege zijn imposante zegetocht onlangs al voor de World Star of the Year-award, naast onder anderen tennisgrootheid Novak Djokovic, American football-icoon Tom Brady en topatlete Elaine Thompson-Herah. Vechtsportkoning Tyson Fury nam op Instagram zelfs een video op om Verstappen een hart onder de riem te steken.

Kijkcijfers

Naar de laatste race in Saoedi-Arabië keken afgelopen zondag 2,6 miljoen Nederlanders. In Engeland (waar de F1 stevig achter de decoder zit bij Sky) idem dito. Met 2,66 miljoen kijkers was het daar de best bekeken race sinds Sky tien jaar terug de uitzendrechten kocht. Elke race weer stemmen er wereldwijd zo’n 85 à 90 miljoen kijkers af op Verstappen & co. En het spektakel waar de Limburger steeds weer voor zorgt, helpt daar zeker in mee.

Zijn verhaal spreekt natuurlijk ook tot de verbeelding. Op zijn 16de tekende hij een Formule 1-contract, op zijn 17de debuteerde hij en op zijn 18de won hij zijn eerste race. Nu, op zijn 24ste, staat hij al op de drempel van sporthistorie. Op matchpoint tegen Hamilton, hoewel die net zo goed één zege van de titel is verwijderd. Maar wint Verstappen, dan maakt hij een einde aan de regeerperiode van statistisch de beste Formule 1-coureur die de wereld ooit heeft gezien.

Op zijn 24ste ontbreekt natuurlijk nog maar één ding op het cv: die felbegeerde bokaal waar alle namen van de Formule 1-kampioenen in gegraveerd staan. Dit weekend kan het raak zijn.

“Ik krijg natuurlijk ook dingen doorgestuurd, dat is allemaal heel mooi. En positief ook. Maar ik weet ook dat ik het zélf moet doen,” beseft Verstappen, die het niet anders gaat aanpakken nu de hoofdprijs gloort. “Mijn doel verandert niet. Dat is altijd hetzelfde geweest: winnen. Ook nu weer.”