Verstappen definitief winnaar in Oostenrijk

Max Verstappen van Red Bull Racing wint de F1 Grand Prix van Oostenrijk. Beeld ANP

De Nederlandse Formule 1-coureur was in afwachting van het onderzoek dat de wedstrijdleiding deed. Verstappen passeerde enkele ronden voor het einde Charles Leclerc, die op dat moment de leiding had. De wagens van beide rijders raakten elkaar bij die inhaalactie in de bocht.

Verstappen en Leclerc moesten anderhalf uur na afloop van de race tekst en uitleg geven. Weer bijna twee uur later was de jury er uit. Verstappen had de regels met zijn inhaalmanoeuvre niet overtreden en behoudt de overwinning. Leclerc moet zich met de tweede plaats tevreden stellen en wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Formule 1.

Verstappen zelf was er kort na afloop al van overtuigd dat hij geen fout had gemaakt. “Het is hard racen, anders kan je beter thuis blijven. Als dit niet meer mag, vraag ik me af wat het voor zin heeft om in de Formule 1 te rijden.” Ook de stewards concludeerden uiteindelijk dat het niet meer dan een ‘race-incident’ was.

Een zege van de Limburger leek er zondag lange tijd niet in te zitten. Verstappen kende een slechte start en viel terug van de tweede naar de zevende plaats. Hij rekende in zijn Red Bull zijn concurrenten één voor één in. De vele duizenden Nederlandse fans op de tribune zagen Verstappen na 50 ronden eerst de Duitser Sebastian Vettel passeren en na 56 ronden de Fin Valtteri Bottas. In het slot van de race moest ook Leclerc de rijder van Red Bull, na een spannend gevecht waarbij de twee wagens elkaar raakten, voorbij laten gaan.

Voor Verstappen is het zijn zesde overwinning in de Formule 1 en zijn eerste dit seizoen. Naast zijn twee zeges in Oostenrijk finishte de Nederlander als eerste in Spanje (2016), Maleisië (2017) en Mexico (2017 en 2018).

Tot zondag was de derde plaats, in Australië en Spanje, zijn beste prestatie dit seizoen. Verder eindigde Verstappen vijf keer als vierde en een keer als vijfde. In de WK-stand is de Nederlander nu derde, achter de Brit Lewis Hamilton en de Fin Valtteri Bottas van Mercedes.