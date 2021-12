Verstappen definitief wereldkampioen: Mercedes ziet af van beroep

‘We willen ons oprechte respect benadrukken voor jullie prestatie dit seizoen,’ laat Mercedes weten in een boodschap voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Beeld Remko de Waal/ANP

De Duitse renstal was sinds zondagavond stil. Het team feliciteerde de concurrent niet openlijk, de sociale media bleven leeg. Woensdag werd ook bekend dat Mercedes geen auto’s stuurt naar het jaarlijkse FIA-gala van donderdagavond. Zowel de Formule 1-auto, wel kampioen geworden, als de constructeur, als de Formule E-bolide, ontbreekt in Parijs. Dit om te benadrukken hoe onrechtvaardig het team zich behandeld voelt.

Maar donderdagochtend kwam toch het bericht: Mercedes laat het er verder bij. Het gaat niet naar het FIA-tribunaal om de procedure rond de safety car in Abu Dhabi aan te vechten. Daar ging het, kort gezegd, om het volgens de renstal onjuist uitvoeren van de regels die gelden bij zo’n safety car. Die kwam op de baan na een crash van Nicholas Latifi.

Protesten

Aanvankelijk zaten er vijf auto’s van achterblijvers tussen leider Lewis Hamilton en nummer twee in de race Max Verstappen, die Mercedes donderdag eerder al aanspoorde de nederlaag te accepteren. Die vijf auto’s mochten in eerste instantie niet voorbij aan de safety car om hun ronde achterstand in te halen, zoals gebruikelijk. Maar uiteindelijk besloot wedstrijdleider Michael Masi daar toch toe. Zo maakte hij een ultiem gevecht om de wereldtitel mogelijk tussen de twee grote rivalen in de laatste raceronde. Daarin passeerde Verstappen Hamilton, een beslissende inhaalactie voor het kampioenschap.

Volgens Mercedes hadden ook de andere achterblijvers, dus de auto’s achter Verstappen, het hele veld moeten inhalen, alvorens de safety car naar binnen werd gehaald. De laatste ronde was daarmee dus ongeldig: dat was meteen al de visie van Mercedes. Hoewel Hamilton wel sportief reageerde en Verstappen feliciteerde, bleef hij daarna weg uit de persconferentie. Van zowel hem als teambaas Toto Wolff werd niets vernomen. Twee direct na de race ingediende protesten werden door de FIA verworpen.

Mercedes gaf direct aan een beroep tegen die uitspraken te overwegen. Het team leek daarmee een hoop krediet te verspelen, het eigen aanzien en de sport schade aan te brengen. Woensdag gaf de FIA al aan de gang van zaken uitgebreid te gaan analyseren.

Felicitatie aan Verstappen

‘We verlieten Abu Dhabi in ongeloof,’ schrijft Mercedes in een verklaring. ‘Verliezen hoort erbij, maar het is iets anders als je het geloof in racen verliest. Maar we zijn in een constructieve dialoog geraakt met de FIA en de Formule 1. We verwelkomen hun besluit een commissie aan te stellen om de situatie in Abu Dhabi te installeren. We stellen de FIA verantwoordelijk voor dit proces en staken ons protest.’

Mercedes heeft een boodschap voor Max Verstappen en Red Bull Racing: ‘We willen ons oprechte respect benadrukken voor jullie prestatie dit seizoen. Jullie hebben dit kampioenschap episch gemaakt. Max, we feliciteren jou en het gehele team. We zien uit naar een gevecht op de baan volgend seizoen.’