Verstappen blijft Hamilton voor in Texas en verstevigt leiding WK

Max Verstappen in zijn Red Bull-wagen. Beeld REUTERS

Hamilton eindigde vlak achter Verstappen als tweede en pakte een extra WK-punt omdat hij de snelste raceronde neerzette. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, kwam op gepaste afstand van de twee titelrivalen als derde over de finish. Het seizoen telt nog vijf grands prix. Over twee weken gaat de titelstrijd verder in de Grote Prijs van Mexico.

Verstappen vertrok van poleposition, maar werd bij de start gepasseerd door Hamilton. De Brit kwam goed weg, zat in de eerste bocht aan de binnenkant en wist zo de leiding te nemen. Verstappen kon het tempo van de Mercedes-coureur volgen, maar een aanval doen zat er niet in. De Nederlander besloot daarom al na tien rondes als eerste naar binnen te gaan voor nieuwe banden. De zogeheten ‘undercut’ van Red Bull bleek een geslaagde tactische keuze, want toen Hamilton drie rondes later naar binnen ging, nam Verstappen de leiding over. De WK-leider lag op dat moment ineens 5,5 seconden voor op zijn grote rivaal.

Tweede pitstop Hamilton

Hamilton kwam ronde voor ronde dichterbij en dus besloot Verstappen na 30 van de 56 rondes opnieuw als eerste de pits in te duiken voor nieuwe banden. Hij viel even terug naar de derde plaats, achter Hamilton en zijn teamgenoot Sergio Pérez, die de tweede plek al snel overgaf aan Verstappen. Hamilton maakte na 37 rondes zijn tweede pitstop en zo kwam Verstappen opnieuw aan de leiding, nu met bijna 9 seconden voorsprong.

De zevenvoudig wereldkampioen bleek op zijn derde set banden opnieuw sneller dan de Nederlander en verkleinde in gestaag tempo zijn achterstand. Vijf rondes voor het einde sloot hij weer aan bij Verstappen. Het duurde tot de voorlaatste ronde voor Hamilton voor het eerst binnen de zogeheten DRS-zone kwam, wat betekende dat hij op bepaalde plekken op het circuit extra snelheid kon genereren. Het lukte de Brit echter niet om een ultieme aanval te plaatsen. Verstappen zorgde er in de laatste ronde voor dat Hamilton op afstand bleef en behaalde zo zijn achtste overwinning van het jaar.