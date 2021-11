Verstappen blijft gefocust in Brazilië: niet dromen, maar rijden

Max Verstappen spreekt soms cruijffiaans over zijn rivaal Lewis Hamilton: ‘Als ik steeds voor die ander finish, kan hij me niet meer voorbij.’ Beeld Getty Images

Max Verstappen is deze weken de tennisser die na de loting van Wimbledon liever niet wil weten wie de tegenstander in de tweede ronde kan zijn, omdat de eerste nog moet worden gespeeld. Of de schaatser die zegt tijdens het inrijden niet naar de tijden van de concurrentie te kijken. Verstappen weet uiteraard dat de marge met Lewis Hamilton nu negentien punten is, en dat hij – als alles meezit bij de sprintrace zaterdag en de grand prix in Brazilië op zondag – in theorie volgende week in Qatar al wereldkampioen kan worden.

Maar de Nederlander rept er met geen woord over. Niet omdat hij bang is de boel te jinxen, wel omdat het alleen maar afleidt en dus nergens goed voor is. “Als ik steeds voor die ander finish, kan hij me niet meer voorbij,” zegt Verstappen cruijffiaans. “Dat weet ik wel.”

Wat misschien ook meespeelt bij de terughoudendheid van Verstappen: hij had na de eerste negen races van dit seizoen een voorsprong op Hamilton van 32 punten. Toen kwamen Silverstone en de Hungaroring en was die marge omgezet in een achterstand van acht punten. “Het ziet er goed uit, maar dingen kunnen snel veranderen,” herhaalt Verstappen. “Als je niet aan het kampioenschap denkt, ga je er ook niet over fantaseren of dromen. Zo blijf ik gefocust. En ik ben sowieso een relaxed persoon.”

Racenummer 1

Terwijl de penetrante lucht van smog en vuilverbranding vanuit de sloppenwijken van São Paulo het circuit van Interlagos op waait, is Verstappen binnen in zijn warme jas comfortabel en opgewekt. Hij wil wel verklappen dat hij zijn aloude racenummer 33 direct inwisselt voor de 1, mocht hij kampioen worden. “De kans om met dat nummer te rijden krijg je niet zomaar.” Hard lachend: “En het is goed voor de merchandising.”

Hij heeft een prettige week achter de rug. Met de overtuigende zege in Mexico op zak stapte hij zondagavond direct op het vliegtuig naar de Braziliaanse hoofdstad Brasília. Voor de eerste keer ontmoette hij daar zijn schoonvader, Nelson Piquet. Een leuke, lieve man, zegt hij. “Het was belangrijk om tijd door te brengen met mijn familie. We hebben veel leuke verhalen uitgewisseld. Maar het ging niet zo veel over racen, meer over andere dingen, over het leven.”

Oud-wereldkampioen als schoonvader

Piquet werd wereldkampioen in 1981, 1983 en 1987, maar om tips heeft Verstappen hem niet gevraagd. “Over wat ik in de auto moet doen, heb ik geen advies nodig.” De garage van Piquet maakte wel indruk. “Dat is een jongensdroom. Zo een zou ik er ook wel willen hebben, met allemaal verschillende auto’s.”

Het Formule 1-kampioenschap valt stilaan in de plooi, dat is een beetje de sfeer in Brazilië. Verstappen geeft dus geen voeding aan dat sentiment, maar gaat uiteraard wel proberen de genadeslag toe te dienen. Twee jaar geleden won hij de laatste race op dit circuit, in 2016 (spectaculaire inhaalrace in de regen) en 2018 (op koers voor de zege, van de baan gekegeld door Esteban Ocon) was hij er ook al goed. “Ik denk dat we hier goed voor de dag kunnen komen, maar ik ga uit van een zware strijd met Lewis, net als de laatste keer.”

Maar hij neemt dus geen rekenmachine mee de auto in. Race voor race, al jaren een beproefd recept. De huid verkopen voordat de beer geschoten is, zou een beginnersfout zijn. En die maakt Verstappen niet meer.