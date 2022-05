Verslaggever Dick Sintenie over kampioenschap Ajax: ‘Als er geen spanning is, is er niks aan’

Ajacieden vieren de 3-1 overwinning tijdens de Champions Leaguewedstrijd tegen Borussia Dortmund. Beeld ANP

Ajax begon sterk aan het seizoen en ook in de Champions League liep het voortvarend, maar na de winterstop leek het als een kaartenhuis ineen te storten. De Europese uitschakeling, blessures van basisspelers en een ongemotiveerde keeper zorgden voor onrust bij de club en supporters. Gelukkig kan het kampioenschap dat allemaal doen vergeten.

Denk jij dat Ajax zondag kampioen wordt, Dick?

“Nee, zondag nog niet. Mijn gevoel zegt dat Ajax het moeilijk gaat krijgen in Alkmaar. Ik denk dat het een gelijkspel wordt. En PSV wint in De Kuip. Feyenoord heeft donderdagavond een zware wedstrijd gespeeld en dat slurpt energie. Bovendien zitten er maar twee dagen tussen de wedstrijd tegen Marseille en die tegen PSV. Het is lastig om dan weer zo’n prestatie op de mat te leggen. Laat ik het zo zeggen: ik denk dat PSV niet verliest in De Kuip. We eindigen zondag met twee keer gelijkspel en een stand die onveranderd is.”

Er zijn veel geblesseerden bij Ajax. Welke speler wordt het meest gemist?

“Antony! Ajax zal waarschijnlijk dus weer 4-4-2 gaan spelen. Edson Álvarez keert terug in de ploeg, omdat Ryan Gravenberch geblesseerd is geraakt en Steven Berghuis komt op de plek van Mohammed Kudus. Dat zijn vier middenvelders, met Kenneth Taylor en Davy Klaassen erbij, en twee aanvallers. Dan kan er altijd nog worden geswitcht naar 4-3-3, als dat nodig is. Eigenlijk is er op rechts niemand die Antony kan vervangen.”

Wat was het hoogtepunt van dit Ajaxseizoen?

“Het hoogtepunt moet toch wel de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund zijn. Dat was de beste wedstrijd van het seizoen, alles viel toen samen. Ook Remko Pasveer speelde daar een heel belangrijke rol, zoals hij vaker heeft gedaan voor hij geblesseerd raakte. Als we het hebben over geblesseerde spelers die het meest worden gemist, dan hoort Pasveer daar overigens ook bij. Alle randzaken rond Andre Onana, zijn vervanger, zorgden voor onrust, niet in de laatste plaats bij Onana zelf. Gelukkig is de rust een beetje teruggekeerd nu Maarten Stekelenburg weer onder lat staat.”

En het dieptepunt?

“De uitschakeling tegen Benfica. Voor Ajax was dit een grote dreun, veel groter dan het verliezen van de bekerfinale. Zeker na die fenomenale groepsfase. Het was wel een beetje ‘eigen schuld, dikke bult’: Ajax speelde de thuiswedstrijd prima, maar aanvallend was het te mager. Ook de bedreigingen aan het adres van Berghuis waren een dieptepunt. Dat heeft helemaal niks met voetbal te maken.”

Kampioen worden in de bus terug of volgende week thuis tegen Heerenveen?

“Tegen Heerenveen in het stadion op eigen veld: een volle tribune, winnen en dan feestvieren. Dat is duizend keer beter dan kampioen worden terwijl je niet speelt. Wachten op de uitslag van Feyenoord-PSV, dat wil niemand. Vorig jaar is Ajax kampioen geworden in een lege Johan Cruijff Arena, dat haalde ook een deel van de glans van het kampioenschap af. Zo’n huldiging met confetti en keiharde muziek, terwijl er niemand op de tribune zit: dat is heel treurig. Je gunt iedere club een kampioenschap voor publiek.

Als het echter wel zo uitpakt dat Ajax deze zondag kampioen wordt, dan denk ik dat de spelers in de Arena blijven wachten op de uitslag van Feyenoord-PSV. Waarschijnlijk zullen ook veel supporters naar het stadion trekken, maar eigenlijk wil niemand dat.”

Liever één titelfavoriet, zoals in Duitsland, of een spannende competitie met meerdere titelkandidaten?

“Een spannende competitie, natuurlijk. Het is toch geweldig dat PSV nog meedoet in de strijd om de titel? Het gat was vorig seizoen zo groot, dat de laatste twee maanden eigenlijk niet leuk waren. Spanning is het mooiste wat er is. Als er geen spanning is, is er niks aan.”

Denk je dat Erik ten Hag Manchester United in het gareel krijgt?

“Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik weet inmiddels hoe Ten Hag werkt, maar ik heb geen idee hoe die club van binnen functioneert. Is er niet te veel oud zeer, komen er niet te veel lijken uit de kast? Met te veel tegenstand is het bijna onbegonnen werk. Maar hij zou het moeten kunnen, dat heeft hij in z’n vingers. Ten Hag kan ervoor zorgen dat topvoetballers zichzelf overstijgen. Hakim Ziyech heeft bij Ajax het beste uit zichzelf kunnen halen, Dušan Tadić ook. Dat was de verdienste van Ten Hag.”

Waar ga je kijken?

“Ik zit in het stadion van AZ. Ik moet er uiteraard bij zijn, verslag doen van deze kraker, de Noord-Hollandse derby. Het wordt een gevecht op alle fronten en ik ben benieuwd wie het beste uit zichzelf weet te halen.”