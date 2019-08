Verschijnt Ajax met Dest en Álvarez aan de aftrap?

Er staan tientallen miljoenen op het spel, maar er is een gerede kans dat Ajaxtrainer Erik ten Hag woensdagavond een beroep doet op de pas 18-jarige Sergiño Dest in de cruciale wedstrijd tegen Apoel Nicosia.

Wat zegt leeftijd? Wat ís ervaring eigenlijk? Ten Hag vroeg het zich gisteren tijdens de persconferentie hardop af. “Voor de opstelling kijk ik eerst naar kwaliteit. Vervolgens moet ik de overtuiging hebben dat deze voetballers het gaan doen voor me. Als ik die overtuiging heb, speelt leeftijd of het aantal wedstrijden dat een speler achter zijn naam heeft voor mij geen rol.”

Het zijn vaak rare wedstrijden in de voorronden van de Champions League, waarin onberekenbare ploegen met het mes tussen de tanden spelen in hun jacht op succes. Het draait niet zelden uit op alles-of-nietsvoetbal. Chaos op het veld, waar overlevingsdrang en duelkracht ­belangrijker zijn dan tactische discipline.

Als Ajax na Paok Saloniki ook Apoel Nicosia uitschakelt, mogen de Amsterdammers opnieuw meedoen aan het hoofdtoernooi. Vorig seizoen overleefde Ajax zelfs drie voorronden. Ten Hag: “Nederlandse clubs hebben geen geweldig trackrecord in plaatsingswedstrijden.”

Jongste schakel

Ajax dus ook niet. Het ging de afgelopen twee decennia geregeld mis in die vermaledijde Europese voorronden. In het heetst van de strijd, in de meest onooglijke wedstrijden, was het vaak de jongste schakel van de ketting die brak.

In 2006 speelde Thomas Vermaelen, toen 20 jaar jong, met Ajax in de laatste voorronde van de Champions League tegen FC Kopenhagen. De Belg besliste het duel een kwartier voor tijd met een eigen doelpunt (0-2). Dat fatale tegendoelpunt werd ingeleid door een kansloze aanvallende actie van linksback Urby Emanuelson, ook 20 jaar jong en evenmin gepokt en gemazeld in het internationale voetbal. Hij probeerde met iets wat leek op een schaarbeweging zijn ­tegenstander te passeren, maar hij struikelde over zijn eigen benen.

Jeugdige onbezonnenheid. Een jaar later, tegen Slavia Praag, veroorzaakte Emanuelson in de Arena een penalty, waaruit de Tsjechen het winnende doelpunt maakten. In de voorronde van de Europa League tegen Dinamo Zagreb gebeurde Gregory van der Wiel (19) hetzelfde. ­Verser in het geheugen ligt de vernedering ­tegen FK Rostov (4-1) in augustus 2016, toen vooral de jonkies Kenny ­Tete, Jaïro Riedewald en Anwar El Ghazi schutterden in Rusland. De drie verdwenen niet veel later geruisloos uit het elftal van trainer ­Peter Bosz.

Ten Hag lijkt echter geen twijfel te kennen over Sergiño Dest, de 18-jarige Amerikaanse jeugdinternational. Hij durft hem als rechtsback te laten aantreden in een wedstrijd waarin zo’n 40 miljoen euro op het spel staat – de bijna gegarandeerde inkomsten voor Ajax als de club de poulefase van de Champions League haalt.

Sterke overwinningsdrang

Hij staat zijn mannetje, zei Ten Hag onlangs over de snelle en aanvallende vleugelverdediger. Dest zou de geschorste Noussair Mazraoui moeten vervangen. Op de plek van de geblesseerde Donny van de Beek kan Quincy Promes spelen. Ten Hag lijkt er verder niet over te peinzen om Daley Blind van het middenveld weg te halen. Wel krijgt de viceaanvoerder vermoedelijk een andere partner aan zijn zij: Edson Álvarez. Met Razvan Marin vormde Blind tot op ­heden geen sterk koppel.

Ten Hag: “Edson Álvarez is laat bij ons gekomen, nadat hij met Mexico de Gold Cup had gewonnen. We hebben hem gescout als verdediger, maar het laatste jaar heeft hij vooral op het middenveld gespeeld. Hij heeft een groot loopvermogen en een sterke overwinningsdrang. Ik denk dat hij er klaar voor is. Hij heeft kwaliteit en ervaring genoeg om een bijdrage te leveren aan het verslaan van Apoel.”