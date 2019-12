Vermoeid Ajax wint, maar is kwetsbaar bij spelhervattingen

Beeld ANP Sport

‘Ajax is toe aan de winterstop’ schreef Het Parool na de competitienederlaag bij AZ(1-0). Dat oordeel kunnen we ook vellen na het bekerduel in de tweede ronde van de KNVB-beker. De eerste drie gevaarlijke momenten waren voor het doel van keeper André Onana. Zelfs na de voorsprong van 0-2, door doelpunten van Noa Lang en Sergino Dest, bleef het een worsteling. Tegen het einde werd het zelfs billenknijpen.

Gaf Erik ten Hag weer spelers rust?

Ja, dat was nodig ook aangezien de halve selectie op de laatste benen liep in de voorgaande wedstrijden. Nicolas Tagliafico en Hakim Ziyech waren niet meegereisd naar het Rabobank IJmond Stadion in Velsen, Edson Alvarez en Joël Veltman zaten op de bank en op de langdurig geblesseerden David Neres, Zakaria Labyad, Daley Blind en Quincy Promes werd sowieso al niet gerekend.

Wie speelden op hun plekken?

Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp, die beiden normaal gesproken voor Jong Ajax spelen, waren de opvallendste namen in de opstelling. Ook Dest, Perr Schuurs en Lang kregen weer een kans tegen de middenmoter van de Keuken Kampioen Divisie.

Waar lag de kwetsbaarheid van Ajax?

Met name in de spelhervattingen. Dat bleek al in het eerste kwartier bij de raketinworpen van Ilias Bronkhorst die een paar keer voor onrust zorgden in de defensie van de Amsterdammers. De twee eerste tegendoelpunten van Ajax kwamen voort uit onoplettendheden bij hoekschoppen.

Kon Ajax de wedstrijd rustig uitspelen?

Allesbehalve, getuige ook de wissels. Andries Jonker, coach van Telstar, gooide in het laatste kwartier zijn defensieve tactiek om. De eenzame spits, Amsterdammer Reda Kharchouch, kreeg gezelschap van Glynor Plet. Zij waren de vooruitgeschoven posten om Ajax vast te zetten. Dat loonde, getuige 3-4 van Kharchouch. Aan Ajaxzijde viel Joel Veltman in voor Noussair Mazraoui. Pas in de late slotfase kreeg debutant Sontje Hansen (17) zijn eerste minuten in het eerste elftal. Nog een competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag, dan mogen de Ajacieden rusten.