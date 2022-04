Verlost van zijn schaduw Cristiano Ronaldo is 2022 het jaar van Karim Benzema

Hattricks en beslissende doelpunten in de Champions League, voor het eerst in zijn carrière topscorer van de Primera División en nu al gelanceerd als de grote favoriet voor de Gouden Bal: 2022 is het jaar van Karim Benzema.

Het was een kort interview, na afloop van een wedstrijd van Real Madrid in het voorjaar van 2018. Benzema had weer eens gescoord, en dat was een zeldzaamheid, dat seizoen. Hij zou de Liga, met 32 gespeelde wedstrijden, afsluiten met slechts vijf doelpunten. Vijf. Voor een nummer 9, een centrumspits die zonder doelpunten in ademnood komt.

De verslaggever vroeg hem of hij met het doelpunt dat hij had gemaakt de critici het zwijgen oplegde. “Ik weet het niet,” antwoordde Benzema, met zijn gebruikelijke zachte stem. “Ik speel voor de mensen die van voetbal houden, die er verstand van hebben. Soms zijn er mensen die méér willen, dat zal je altijd wel houden. Ik speel om mijn teamgenoten te helpen. Natuurlijk wil ik scoren, maar dat kan niet altijd.”

Tegenpool

En die ‘teamgenoten’, dat was er vooral één, Cristiano Ronaldo, met zijn 42 doelpunten in alle competities, tegen de 9 van Benzema. Maar zelfs Gareth Bale (14) en Marco Asensio (11) scoorden dat seizoen meer dan hun centrumspits. Dus was er die kritiek. Het seizoen ervoor was ook al mager geweest voor de Algerijnse Fransman. Een aflopende zaak, tijd om hem te verkopen? Om een vervanger aan te trekken, zoals al vaker was geprobeerd?

Maar toen vertrok Ronaldo, die zomer, naar Juventus. Verdween die lange, ijdele schaduw waarin Benzema zich al sinds 2009, toen beide tegelijkertijd voor Real Madrid tekenden, had moeten schikken. Vertrok de speler die zijn absolute tegenpool was; de uitbundige, egocentrische, maar vooral altijd scorende Portugees van Madeira, en de ingetogen, bijna bescheiden immigrantenzoon uit Lyon, met die mysterieuze glimlach die nooit zijn gemoedstoestand verraadt. Vrienden werden zij nooit, in die tien jaar samen in de koninklijke aanval.

En zie. Ronaldo was weg en Benzema leefde op. Nu werd eindelijk van hem geëist dat hij de ballen opeiste, de aanvallen afrondde, en hij begon dat te doen. Rond de dertig doelpunten per seizoen. Met de huidige jaargang als absolute uitschieter, zijn beste ooit in zijn zeventienjarige carrière, op zijn 34ste. In de Spaanse competitie staat hij op 24 doelpunten, zal hij met grote voorsprong de pichichi worden, de topscorer. Voor het eerst. Een trofee die sinds 2009 bijna altijd voor Messi was, soms voor Ronaldo en één keer voor Suárez.

Voorwaardelijke celstraf

Benzema scoort nu ook in Europa meer dan ooit. Met zijn hattricks tegen Paris Saint-Germain en Chelsea plus zijn beslissende treffer dinsdag tegen de club uit Londen heeft hij Real niet alleen naar de tiende halve finale in twaalf jaar geleid, maar zich ook, in april al, kandidaat gesteld voor de Gouden Bal. Die wordt nu per seizoen uitgereikt en niet per kalenderjaar. Een seizoen waarin hij voorlopig op 38 treffers staat, waarvan liefst 12 in de Champions League.

En misschien is er naast het vertrek van Ronaldo een andere belangrijke factor geweest voor de ongekende opleving van Benzema. Zijn terugval vanaf 2016 viel samen met het ‘sekstapeschandaal’, waarin hij werd aangeklaagd als medeplichtige bij het afpersen van collega-international Valbuena, die zou moeten betalen om de verspreiding van een onkuise video te voorkomen. Bondscoach Didier Deschamps verwijderde hem uit de selectie, de toenmalige premier Manuel Valls noemde hem ‘niet voorbeeldig’ genoeg om Frankrijk te vertegenwoordigen.

Benzema ontkende zijn rol als bemiddelaar tussen de afpersers en Valbuena, maar in november vorig jaar achtte de rechter hem wel degelijk schuldig. Een boete van 75.000 euro en, veel pijnlijker, een voorwaardelijke celstraf van één jaar waren zijn deel.

De spits van Real is in beroep gegaan, maar voorlopig, al is het met een veroordeling, lijkt hij die zaak achter zich te hebben gelaten. En de Franse bond en Deschamps deden dat al eerder: in mei vorig jaar werd Benzema weer bij de nationale selectie gehaald. En begon hij ook daar te scoren, tussen Mbappé en Griezmann in.