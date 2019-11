Verlies voor Amsterdammer Giovanni Rijkaard tijdens boksgala

Andranik Mirzoyan won van Giovanni Rijkaard. Beeld Jop van Kempen

De teleurstelling was van het gezicht van Rijkaard af te scheppen. Meteen nadat de uitslag bekend was geworden - twee van de drie juryleden wezen Mirzoyan als winnaar aan, het derde jurylid oordeelde onbeslist - beende hij de zaal uit.

Tijdens de dertiende editie van de Ben Bril Memorial bokste Rijkaard redelijk voorzichtig. Zo gebruikte hij voornamelijk z’n linkse voorhand. Met rechterstoten - waarna je meer risico loopt om zelf geraakt te worden - was hij schaars. Mede daardoor kwam de partij met de wat beweeglijkere Mirzoyan niet echt van de grond.

Door de nipte nederlaag staat Rijkaard (81 kilo) na negen partijen op vijf keer winst (drie keer op knock-out) en vier keer verlies (twee keer op knock-out).

Nederlandse kampioen

De Amsterdamse zwaargewicht Gino da Fonseca, voormalig Nederlands kampioen, won over vier ronden van de Rotterdammer Maurice Junker. Het was een opsteker voor de reusachtige Da Fonseca (2.02 meter), die vanwege blessures al tweeënhalf jaar niet in de ring had gestaan.

De Nederlanders Rafael Harutjunjan (63,5 kilo) en Xavier Köhlen (68 kilo) kunnen Nederlands kampioen worden. Omdat er geen gelijkwaardige Nederlandse boksers voorhanden zijn, nemen ze het in prestatiepartijen op tegen respectievelijk Damian ­Leonardo Yapur (Argentinië) en Denis Krieger uit Duitsland. De Amsterdammer Serginio Kanters (75 kilo) staat in de hoofdpartij tegenover de Tsjechische kampioen Anatoli Hunanyan.

Amsterdamse bokser

De Ben Bril Memorial is een eerbetoon aan de in 2003 overleden Joods-Amsterdamse bokser Ben Bril, wiens succesvolle loopbaan eindigde toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog naar concentratiekamp Bergen-Belsen werd afgevoerd.

Bril stond daarna nog wel als scheidsrechter in de ring, onder meer op diverse Olympische Spelen. In 1960 werd hij op de Spelen in Rome ­uitgeroepen tot beste boksscheidsrechter ter wereld.