Verhoeven krijgt Ben Saddik als tegenstander na afhaken Overeem

Ben Saddik zou in Arnhem eigenlijk in actie komen tegen Benjamin Adegbuyi, maar liet eerder deze week al weten graag de plaats van Overeem in te nemen als Glory bij hem aan zou kloppen. “Ik ben klaar voor elk gevecht en zoals de meeste mensen weten wacht ik al heel lang op dat titelgevecht,” verkondigde hij. Er zijn in Gelredome 27.000 toeschouwers welkom.

Door het doorschuiven van Ben Saddik vecht Benjamin Adegbuyi nu tegen Antonio Plazibat. Die zou aanvankelijk tegen James McSweeney uitkomen. McSweeney krijgt nu een gevecht met de teruggekeerde Gökhan Saki voorgeschoteld.

In januari stond er al een gevecht gepland tussen Verhoeven en Ben Saddik, maar die laatste liet toen verstek gaan vanwege een rugblessure. Ter compensatie organiseerde Glory een viermanstoernooi, waarbij niet de wereldtitel op het spel stond. Verhoeven versloeg in Ahoy Hesdy Gerges en Tarik Khbabez en won het event.

Operatie Sky

Voor de 31-jarige Ben Saddik bleek die rugblessure het begin van een bizar jaar. Hij zat anderhalve maand in hechtenis vanwege zijn vermeende betrokkenheid in de grootschalige ‘Operatie Sky’, naar de door criminelen gebruikte cryptodienst die door de politie werd gekraakt. Hoewel hij weer op vrije voeten is, blijft hij verdachte in de zaak. Tot overmaat van ramp moest de kickbokser, die in het verleden twee keer de diagnose schildklierkanker kreeg, onder het mes omdat er opnieuw klieren werden aangetroffen die niet in orde waren. Tijdens de nasleep daarvan kreeg hij te maken met een depressieve gevoelens, die hij pas sinds kort de baas is.

Verhoeven en Ben Saddik stonden in 2017 al eens tegenover elkaar in een titelgevecht. De inmiddels 32-jarige Brabander moest toen alles uit de kast halen en sloeg Ben Saddik uiteindelijk in de vijfde ronde knock-out. De gemoederen liepen al voor het gevecht hoog op, omdat Ben Saddik zijn rivaal in het gezicht spuugde tijdens de staredown. Een eerste confrontatie tussen de twee werd in 2011 door Ben Saddik gewonnen op technische knock-out.