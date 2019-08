Vergeet Ajax het belang van de eigen jeugd niet?

David Neres tijdens de training in Thessaloniki voor de wedstrijd tegen PAOK. Beeld BSR Agency

De lat ligt hoog bij Ajax. Zeker na vorig seizoen, waarin het niveau van het eerste elftal in relatief korte tijd enorm is opgeschroefd. Dat betekent dat het voor jeugdspelers van Ajax steeds moeilijker wordt om aan te pikken. De opleiding is de levensader van de club, maar Ajax zwemt tegenwoordig in het geld en technisch directeur Marc Overmars heeft steeds meer armslag om dure voetballers aan te trekken en goede spelers langer te behouden.

Ajax trok voor David Neres, Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Quincy Promes meer dan 50 miljoen euro uit – alle vier aanvallers die doorgaans op de vleugel opereren. De club liet Ché Nunnely, een rechtsbuiten uit de eigen opleiding, onlangs naar Willem II gaan. En een andere flankspeler uit de veelgeroemde Ajaxschool, Noa Lang, zal zich dit seizoen opnieuw moeten richten op het tweede elftal.

De 18-jarige verdediger Sergino Dest mocht de afgelopen weken even ruiken aan het grote werk. Hij deed het prima als linksback, maar zodra Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui terug waren van vakantie, de Argentijn Lisandro Martínez zijn draai gevonden had en de werkvergunning van de Mexicaan Edson Álvarez in orde was, raakte Dest weer uit beeld.

Alarmerend

Het kan zijn dat die jonge spelers nog niet goed genoeg zijn voor het grote werk. Of dat de drempel inderdaad te hoog ligt om door te kunnen breken. Maar dat is wel alarmerend voor Ajax. Met Matthijs de Ligt is Ajax een belangrijk boegbeeld van de opleiding kwijtgeraakt. En ook een snel vertrek van Donny van de Beek is niet uit te sluiten. Dan zijn Mazraoui en de ‘oudjes’ Daley Blind en Joël Veltman nog de enige exponenten van De Toekomst in het eerste elftal. Want ook voor middenvelder Carel Eiting, die opnieuw geplaagd wordt door blessureleed, is de concurrentie in de A-selectie moordend.

Ajax loopt op een dun draadje. Het succes van vorig seizoen smaakt naar meer, de verwachtingen zijn torenhoog en het geld om grote transfers te doen is er. Maar de identiteit van de club kan in het geding komen.

Elke supporter van Ajax heeft David Neres in zijn hart gesloten, vanwege zijn spel en vanwege zijn guitige, quasi-brutale voorkomen. En de meeste supporters zullen dan ook blij zijn dat hij nog minimaal een jaar te bewonderen is in de Johan Cruijff Arena. Maar Ajaxsupporters moeten zich ook kunnen blijven identificeren met talenten uit de eigen opleiding. En die spoeling wordt steeds dunner.