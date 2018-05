Verdedigster Kika van Es tekent tóch bij Ajax

De club meldt een eenjarig contract te zijn overeengekomen met de 26-jarige international. Eerder trok landskampioen Ajax al aanvalster Ellen Jansen aan van Twente.



De teksten in het begeleidende persbericht bij de transfer staan ietwat in contrast met haar uitspraken in een interview met de NOS (zie video hieronder) een jaar geleden. Zoek de verschillen tussen (nu) "ik ben heel erg blij en trots dat ik onderdeel mag zijn van dit ervaren team" en (vorig jaar) "ik ben echt wel anti-Ajax, voor Ajax spelen zal heel lastig worden."



De linksback die 47 interlands speelde en als basisspeler Europees kampioen werd met Oranje heeft een uitgesproken voorliefde voor PSV. Amsterdam, dat leek haar maar een enge stad. Van Es: "Ik denk niet dat ik geschikt ben voor de grote wereld. In Amsterdam voel ik me niet echt veilig."



In het gesprek met Rivkah op het Veld laat Van Es weten in het veld over een flinke mannenstem te beschikken. Misschien kan ze die stem opzetten om haar weg te vinden in die grote enge wereld die Amsterdam heet.