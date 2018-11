Verdedigingstechniek Willem II heerlijk voor aanvallers Ajax

De vraag is: hoe bestrijd je Ajax, dat steeds beter gaat voetballen? Willem II probeerde het zaterdagavond met een aanvallende tactiek. Het leverde de Tilburgers niets op, maar wel een vermakelijke eerste helft.



Een aanvallende tactiek, of een zelfmoordtactiek?

Wie Willem II-trainer Adrie Koster een beetje heeft gevolgd in diens lange trainerscarrière weet dat hij met zijn ploegen nooit voor het eigen doel zal hangen. Maar in de uitwedstrijd tegen Ajax maakte hij het wel bont: hij begon met drie verdedigers aan het duel.



En?

Hartstikke leuk voor de aanvallers van Willem II, want die moeten in zulke wedstrijden doorgaans op eigen helft achter hun tegenstander aanhollen. Nu kwamen ze zelf ook zeker aan voetballen toe.



Maar het was vooral heerlijk voor de aanvallers van Ajax. Zodra de thuisploeg door de drukbezette Tilburgse middenlinie was gebroken, lag het veld open. Kasper Dolberg en Frenkie de Jong scoorden binnen een half uur, en doelman Timon Wellenreuther moest nog een aantal keer redding brengen.



Een zelfmoordtactiek dus?

Ja, Koster greep na een half uur ook in. Hij haalde middenvelder Driess Saddiki naar de kant voor verdediger Thomas Meissner. Willem II had gegokt en verloren.



Je kunt ook zeggen dat Willem II door in de Johan Cruijff Arena alleen maar te verdedigen vermoedelijk ook had verloren. Want in de tweede helft, op de counter, kwamen de Tilburgers nauwelijks in de buurt van André Onana.



Weer de nul voor Ajax.

Ja, de veertiende keer in twintig wedstrijden dit seizoen. De beste Ajacied stond ook in de defensie: Daley Blind. Europese klasse.