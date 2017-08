Verdediger Orejuela voor vijf jaar naar Ajax

Dat meldt Ajax vrijdag. Zijn club Deportivo Cali maakte dinsdag al bekend dat het een bod van Ajax heeft geaccepteerd.



De Amsterdammers betalen 3,65 miljoen euro voor de 21-jarige verdediger. Orejuela is de derde Colombiaan in de Amsterdamse selectie en de vierde ooit. Orejuela werd op 20 augustus 1995 geboren in Cali, Colombia. In totaal speelde hij bijna 80 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Deportivo Cali, hij scoorde daarin vier doelpunten.



Verdedigers

Ajax is op zoek naar verdedigers sinds het vertrek van Jairo Riedewald, Kenny Tete en Heiko Westermann. Trainer Marcel Keizer meldde vrijdag dat hij niet meer rekent op de komst van Mateo Barac. De verdediger van NK Osijek was afgelopen week in Amsterdam om zijn transfer af te ronden. Volgens verschillende media in zijn land is hij niet door de medische keuring gekomen.



Sc Heerenveen meldde vrijdagmiddag dat het aanvaller Dennis Johnsen met tegenzin naar Ajax laat vertrekken. De negentienjarige Noor wilde zijn aflopende contract bij de Friese club niet verlengen.