Verbazingwekkend genoeg stond Weghorst in de basis en, geloof het of niet: hij was beter dan Antony

Een 7 voor Wout Weghorst

Op het gevaar af dat ik wat Wout niet kan, als vanzelfsprekend beschouw – ‘dat kan hij nu eenmaal niet, dat weet je’ – durf ik te zeggen dat Weghorst niet slecht was tegen Crystal Palace. Verbazingwekkend genoeg stond hij in de basis en, geloof het of niet: hij was beter dan Antony. De eerste vier minuten raakte hij zeker vijf keer de bal. De medespelers sloegen hem niet over. Dat was al heel wat. Fernandes probeerde hem twee keer diep te sturen, een keer met een hakbal, maar dat doet hij niet meer: een sprintende Wout is Comedy Capers in de Premier League. Kaatsen is zijn ding. Na acht minuten legde hij de bal perfect neer voor Fernandes. Na een half uur idem op Casemiro. Hij werkte hard en was aanwezig. Toen Fernandes scoorde, trok Wout het gat. Well done, mate.

Wout Weghorst verving Antony tegen Crystal Palace – en deed dat prima. Beeld REUTERS

