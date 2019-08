Veltman terug in voorlopige selectie Oranje

Joël Veltman dinsdag in het duel met Apoel Nicosia. Beeld BSR Agency

De bondscoach heeft nog drie Ajacieden geselecteerd: Daley Blind, Donny van de Beek en Quincy Promes.

Veltman speelde op 14 november 2017 tegen Roemenië zijn negentiende en voorlopig laatste interland. “Veltman is goed teruggekomen van een zware blessure,” stelt Koeman. “Hij is op meerdere posities inzetbaar en speelt met Ajax op een hoog niveau. Kenny Tete is er nu niet bij. Hij speelt te weinig en dan ga je naar andere opties kijken,” aldus de bondscoach die volgende week vrijdag zijn definitieve selectie prijsgeeft.

Het Nederlands elftal gaat op 6 september op bezoek bij Duitsland in Hamburg en stuit drie dagen later op Estland in Tallinn. Oranje heeft na twee kwalificatieduels pas drie punten verzameld en kan zich de resterende zes groepswedstrijden niet al te veel misstappen meer veroorloven. Noord-Ierland heeft de volle score van twaalf punten uit vier duels behaald. Duitsland is na drie wedstrijden eveneens nog zonder puntenverlies.

Alleen de beste twee ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. Met dank aan de goede resultaten in de Nations League krijgt Nederland, indien nodig, nog wel een herkansing in de play-offs van het kwalificatietoernooi voor de Europese eindronden in twaalf landen.