Veltman over terugkeer bij Oranje: de ultieme beloning

“Na alles wat ik heb meegemaakt, mag je nu wel spreken van een ultieme beloning,” zegt hij. “Al was de terugkeer bij Ajax aan het einde van vorig seizoen in de Champions League ook al heel mooi.”

Veltman droeg op 14 november 2017 voor het laatst het shirt van het Nederlands elftal in een gewonnen oefenduel met Roemenië (3-0). Vijf maanden later scheurde hij de voorste kruisband van zijn rechterknie. Daarna was Oranje zo ver weg, dat hij niet eens meer tegenover Ronald Koeman over een rentree durfde te reppen toen hij de bondscoach tijdens het revalideren tegenkwam in Zeist. “Hij wenste mij vooral veel succes toen we even met elkaar spraken,” zegt Veltman.

Voor de inmiddels 27-jarige verdediger was het ook maar even afwachten of hij ooit de oude zou worden. Hij twijfelde aan zijn toekomst en werkte bewust in Zeist aan zijn herstel. Het was voor hem te lastig om alleen in Amsterdam in een gymzaal te trainen terwijl zijn ploeggenoten na bijvoorbeeld een uitzege op Real Madrid (4-1) weer lachend naar het trainingsveld liepen.

Uiteindelijk keerde Veltman terug aan het einde van het vorige seizoen. Zo goed zelfs dat Ajax hem na het vertrek van Matthijs de Ligt niet aan West Ham United wilde verkopen. “Dat moet ik accepteren,” zegt de 19-voudig international. “En ik heb mijn contract afgelopen week ook verlengd. Ik wil hier na dit seizoen niet na achttien jaar gratis vertrekken. Dat zou niet goed voelen.”

Een goede week

Een nieuw contract, plaatsing voor de groepsfase van de Champions League en een uitnodiging voor Oranje. Het was een mooi weekje voor Veltman. “Dat kan je wel zeggen,” lachte de verdediger die bij Ajax niet meer als rechtsback maar als centrale verdediger wordt opgesteld. Op die positie debuteerde hij ook onder Louis van Gaal in Oranje. De in IJmuiden geboren international maakte in zijn eerste interland zo’n goede indruk tegenover de Colombiaan Radamel Falcao dat een mooie loopbaan als international voor hem in het verschiet leek te liggen.

Inmiddels kan bondscoach Koeman beschikken over centrumverdedigers als Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. Die zijn zo goed dat zelfs Stefan de Vrij, de beste verdediger van het WK van 2014, niet veel verder komt dan de reservebank als hij fit is. En rechts in de defensie lijkt Denzel Dumfries vrij onomstreden. “Ik weet niet wat de bondscoach met mij van plan is,” zegt Veltman. “Maar ik ben echt heel blij dat ik er weer bij ben.”