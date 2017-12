Veltman noemt ontslag Keizer 'jammer'

Veltman kreeg donderdag een telefoontje van Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax. "Hij verraste me," bekende de rechtsback. "Ik was eigenlijk zo verrast dat ik na het gesprek nog vragen had. Ja, die ga ik ook nog wel stellen. Het is niet dat ik Van der Sar niet meer zie."



Veltman merkte dat ook zijn ploeggenoten verrast waren. "Ik heb eerst even met Lasse Schöne, Nick Viergever en nog wat ervaren jongens gebeld. Daarna heb ik op onze groepsapp iedereen ingelicht. Je wil niet dat zoiets eerst via de media naar buiten komt."



Veltman wil zich nog bij laten praten door de directie van Ajax. "Maar het is ook niet zo dat als wij nee zeggen, dat dan zij niet meer ja zeggen. Maar ik vind het wel jammer ja. Natuurlijk hebben we dit seizoen meer dieptepunten dan hoogtepunten beleefd. Maar dat had ook oorzaken. Ik denk dat Marcel hier in een paar maanden meer heeft meegemaakt dan sommige trainers in vijf jaar.''



Ook Veltman heeft gelezen dat hij in de tweede helft van het seizoen onder Erik ten Hag gaat voetballen. "Maar officieel weet ik van niets," zei hij. "Ik weet dat hij FC Utrecht erg gedisciplineerd laat voetballen. Hij houdt ook niet vast aan één systeem. Maar ik denk dat je bij Ajax altijd wel aantrekkelijk en aanvallend moet voetballen. Dus dat zal heus wel gebeuren. Marcel kwam zaterdag nog even afscheid van ons nemen. Ik vind het jammer dat het zo is gelopen.''



