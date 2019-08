Veltman mag niet weg en kan contract verlengen

Joel Veltman en Michael de Leeuw tijdens Ajax-Emmen. Beeld BSR Agency

“Hij kent onze speelwijze en heeft veel ervaring,” zei Ten Hag. “We hebben hem te hard nodig. We willen zijn contract verlengen, maar dat is aan hem.”

De 27-jarige Veltman stond de afgelopen weken open voor een buitenlands avontuur. “Maar wij denken hem hard nodig te hebben,” zei Ten Hag die de verdediger tegen FC Emmen in het centrum van de defensie liet spelen. “Dat kan hij goed. Hij is eigenlijk een centrale verdediger die lang als rechtsback heeft gespeeld.”

Ten Hag hoopt ook dat hij Donny van de Beek ondanks belangstelling van Real Madrid voor Ajax kan behouden. “Hij is sinds januari zo belangrijk voor ons. Hij zorgt voor dynamiek in ons spel. We gaan er alles aan doen om hem te houden.”