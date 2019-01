Veltman in de zomer om de tafel met Ajax

"Ik kijk nu niet verder dan de zomer. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en dan ik zie ik in de zomer wel wat ik ga doen," aldus Veltman, die net terug is na een zware knieblessure die hem negen maanden lang aan de kant hield.



"Als je nog een contract voor een jaar hebt, ga je meestal met elkaar rond de tafel. Het zou kunnen dat ik nog een jaar blijf, het zou kunnen dat ik eventueel weg ga. Dat weet ik niet," zegt de verdediger, die tot zijn blessure aanvoerder van Ajax was maar nu voorlopig genoegen moet nemen met een rol als reserve.



Real Madrid

Veltman is van de huidige selectie een van de drie spelers die er in het seizoen 2012/2013 ook al bij waren toen Ajax tegen Real Madrid voetbalde in de Champions League.



In de groepsfase waren de Madrilenen toen twee keer duidelijk te sterk. In februari staan beide clubs, in de achtste finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi, opnieuw tegenover elkaar.



"Wij zitten in een goede vorm en Real iets minder. Dus de kansen zijn in vergelijking met toen wel iets voordeliger," zegt Veltman.



