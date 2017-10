Veltman: Altijd lekker als tegenstander wordt gewisseld

"We hebben terecht gewonnen," reageerde de aanvoerder van de Amsterdamse ploeg bij FOX Sports. "Wij waren de betere ploeg, afgezien van een korte fase in de tweede helft nadat Feyenoord een strafschop had gemist. Bij 1-2 gingen bij Feyenoord echter de koppies al een beetje hangen en bij 1-3 was het klaar."



Veltman gaf toe dat het topduel tegenviel als kijkspel. "Nee, het was niet hoogstaand. Het was heel slordig, met vechtvoetbal van beide kanten en nogal wat gele kaarten en oponthoud. Het weer zat ook niet mee."



Over zijn eigen spel, met Jean-Paul Boëtius als vrijwel kansloze opponent, was Veltman dik tevreden. "Het ging prima. Het is altijd lekker als je tegenstander na nog geen uur wordt gewisseld."