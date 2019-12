‘Veldbestormer’ Lille-Ajax zet shirt Ziyech meteen te koop

De advertentie van het shirt op handelwebsite eBay. Beeld eBay

Wie kan het moment zich niet herinneren: een jongen stormt tijdens de wedstrijd Lille - Ajax (0-2) het veld op. Hakim Ziyech spreekt hem vervolgens toe en knuffelt hem, na de wedstrijd overhandigt de speler zelfs zijn wedstrijdshirt aan de Franse jongen.

Dat shirt staat na een week al te koop op handelwebsite eBay, met inmiddels 1020 euro als hoogste bod. ‘Maker van het eerste doelpunt en de assist voor het tweede,’ zo staat er in de advertentie te lezen. ‘Het t-shirt is gebleven zoals het was.’

Het is natuurlijk de vraag of het werkelijk om het tijdens de wedstrijd gedragen shirt gaat, al lijkt het daar wel op. Op de bijgevoegde foto’s is te zien dat op het shirt de Champions League- en Uefa-badge zitten gevestigd. En ook de sporen van het wit van de lijnen op het veld zijn nog te zien.