Veldbestormer FC Groningen - Ajax weer op vrije voeten

De Groninger is overigens opgepakt omdat hij zich niet kon identificeren. “Het veld opgaan is op zichzelf niet strafbaar,” zegt de woordvoerster.

Net buiten het stadion zijn zondag nog eens vijf supporters opgepakt. Twee van hen hadden vuurwerk bij zich. De anderen zijn meegenomen vanwege drugsbezit, openbare dronkenschap en het niet kunnen laten zien van een ID-kaart. De woordvoerster vermoedt dat deze mensen inmiddels ook zijn vrijgelaten. Ondanks de aanhoudingen zegt ze dat de politie ‘niet terugkijkt op een evenement met grote openbare verstoringen.’

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax werd zondag gestaakt nadat voor de tweede keer rookbommen op het veld waren gegooid. Dinsdag om 15.00 uur wordt het duel uitgespeeld in een leeg stadion. Er zijn nog iets meer dan 80 minuten te gaan. De stand is 0-0. De thuisclub zei zondag alles in het werk te hebben gesteld om ongeregeldheden te voorkomen, zoals de inzet van extra stewards en controles op vuurwerk.

