Veertigjarige basketbalster McDowell maakt comeback bij Lions

Amateurvoetbal

AFC heeft in de tweede divisie de uitwedstrijd tegen HHC Hardenberg met 3-2 verloren. De ploeg van coach Uli Landvreugd had de nederlaag te wijten aan vijf dramatische minuten na rust. Bij een 0-0 stand kreeg AFC tussen de 49ste en 54ste minuut drie doelpunten tegen. De Amsterdamse ploeg knokte zich in de slotfase door doelpunten van Dalian Maatsen en Raily Ignacio terug tot 3-2, maar verder liet HHC Hardenberg het niet komen. AFC is afgezakt naar de zesde plaats op de ranglijst.

Het was geen goede week voor OFC in de zondag derde divisie. De ploeg uit Oostzaan speelde woensdag met 1-1 gelijk tegen HSC’21 en verloor zondag in Haarlem met 3-0 van DEM. Door het puntenverlies is de achterstand van nummer twee OFC op koploper Gemert opgelopen naar zes punten. JOS Watergraafsmeer speelde in dezelfde divisie in Gorinchem met 0-0 gelijk tegen Unitas en staat op de twaalfde plaats. In de zaterdag derde divisie speelde de amateurs van Ajax met 1-1 gelijk tegen Harkemase Boys. Jip Bartels maakte uit een strafschop het doelpunt voor Ajax.

Koploper WV-HEDW heeft in de zaterdag eerste klasse ook de thuiswedstrijd tegen Honselersdijk gewonnen. Het werd op sportpark Middenmeer 5-0. Bij rust stond WV-HEDW door doelpunten van Ashraf Azzouz, Roy van Essen en Oscar Abouseada met 4-0 voor. Invaller Tim van der Meulen maakte tien minuten voor tijd het vijfde doelpunt.

Basketbal

Een opmerkelijke comeback in de vrouweneredivisie. De zeven jaar geleden gestopte en inmiddels veertigjarige Molly McDowell speelt de rest van het seizoen bij Landslake Lions uit Landsmeer. Met het aantrekken van de Amerikaanse McDowell, die als speelster drie keer landskampioen werd met Lions en tussen 2015 en 2017 coach was in Landsmeer, wordt geprobeerd het wegvallen van de geblesseerde Tanya Bröring en Kim Hartman op te vangen. McDowell begint woensdag met Lions in en tegen Bemmel aan de play-offs om de landstitel. De winnaar van de best-of-three-serie plaatst zich voor de halve finales van de play-offs.

Hockey

De hockeyers van Amsterdam en Pinoké hebben goede zaken gedaan in de strijd om plaatsing voor de play-offs. Amsterdam won de topper tegen Kampong door een doelpunt van Mirco Pruyser met 1-0 en neemt de tweede plaats over van de club uit Utrecht. Pinoké is na de 2-1 overwinning bij HGC de nummer drie op de ranglijst. Sebastien Dockier en Dennis Warmerdam maakten de doelpunten voor Pinoké. Hurley wacht na negentien wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning. Klein Zwitserland was zondag met 3-1 te sterk voor de hekkensluiter. Jelmer Siersema maakte het doelpunt voor Hurley.

Honkbal

Landskampioen Amsterdam Pirates heeft zich dit weekeinde hersteld van de blamerende nederlaag op de eerste speeldag van het seizoen tegen RCH. De Amsterdammers gingen donderdag met een 18-1 voorsprong de zevende inning in. Die inning verliep echter dramatisch voor Pirates. RCH maakte in liefst 23 punten, vestigde daarmee een record in de hoofdklasse en won de wedstrijd met 24-18. Pirates was dit weekeinde gebrand op revanche tegen de club uit Heemstede en de ploeg van nieuwe coach Ronald Jaarsma liet blijken dat de nederlaag een vergissing was geweest. Pirates won zaterdag met 23-3 en zondag met 6-0.