Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 6 voor Joey Veerman

De laatste goede pass van Veerman was er een dwars door het midden op Gakpo, die niet kon aannemen. Misschien was die pass aan de harde kant. Het gebeurde in de 52ste minuut.

Daarna was het over en uit met de Volendammer, die na afloop van de wedstrijd van leer trok tegen medespelers wegens het missen van kansen. Ik neem aan dat hij De Jong en Gakpo bedoelde. Hij had gelijk, want die misten kansen. Volgens Wesley Sneijder moest Veerman zijn mond houden, want hij had in de hele wedstrijd alle ballen weggegeven die hij voor zijn voeten kreeg. Nuance is aan Wesley niet besteed. Emotie is zijn motor, vervuld van een agressieve verontwaardiging. Wes heeft zichzelf dan niet in de hand en zegt verbeten dingen als ‘Ik vond het een merkwaardig interview,’ over het gesprek met Veerman na afloop. Hij herhaalde dat Veerman niks goeds had gedaan.

Ik wijs op een technisch geweldige actie na anderhalve minuut, gevolgd door een pass op Max. Veerman op Teze na 2.05. Veerman op Max na 3.06, een aanval besloten met een slappe bal van Gakpo. Na 21.00 Veerman met goeie boogbal op Gakpo. 28.00 Veerman diep op Gakpo, die zich liet vallen. 32.10 Veerman op Ramalho, die naast schoot. Enfin, Veerman was de gebeten hond vooral dankzij Sneijdertje, die zijn trainersdiploma in Ierland wil gaan halen, want daar hoef je er niks van te kunnen. Het gevolg was dat Jan en alleman Veerman afzeek, alsof die hele eerste helft nooit was gespeeld.

Ik oordeel in toenemende mate liever zelf. Voordat je het weet, word je Arno Vermeulen die in het spoor van Sneijder grijnsde dat sommigen een week geleden Veerman nog in het Nederlands elftal wilden, terwijl hij zo door het ijs was gezakt. Ik herhaal: van door het ijs zakken was hoogstens in de tweede helft sprake, toen De Jong was uitgevallen en Van Nistelrooij daarvoor geen oplossing wist te bedenken.

Joey Veerman. Beeld Peter Dejong/AP

Een 8 voor Khuaja Siddiqi

In de NRC van dinsdag stond een mooie ingezonden brief van een meneer Van Hövell. Hij greep terug op de rellen rond Afghaanse asielzoekers in Harskamp. Een paar weken na die ophef was de toestand heel anders: winkeliers zagen hun omzet stijgen en in het eerste van SV Harskamp speelde opeens een Afghaanse profvoetballer die het team een stuk hoger deed eindigen dan voorheen. De briefschrijver wijst erop dat die vluchtelingen mensen zijn zoals jij en ik die wat van het leven willen maken en, bijvoorbeeld, samen willen voetballen. Hij adviseert R.K.S.V. De Tukkers in Albergen eens goed te scouten in het nieuwe azc. Misschien vinden ze een kandidaat voor het eerste. Moet je eens opletten hoe snel de vlaggen dan weer normaal hangen.

Khuaja Siddiqi. Beeld -

Een 9 voor Khvicha Kvaratskhelia

Van Liverpool weten we dat Virgil van Dijk en Alexander Arnold verdedigend niet in topvorm zijn. Van Rangers weten we dat ze beter zijn dan PSV. Van Napoli weten we dat ze beschikken over Kvaratskhelia, een van de grootste talenten van het Europese voetbal. In de Serie A speelde hij twee wedstrijden met drie goals en één assist, voor Georgië maakte hij in zeventien interlands acht doelpunten. Hij is 21 jaar. Typisch zo’n jongen die je over het hoofd ziet, totdat hij een kwartiertje in het veld staat.