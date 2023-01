Veerman moet eindelijk eens beseffen dat hij simpelweg onderpresteert

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 5 voor Joey Veerman

Kijkend naar het spelniveau van Gutiérrez in de bekerwedstrijd tegen Sparta kon ik steeds minder waardering opbrengen voor Veermans misbaar bij zijn wissel de zaterdagavond ervoor. Alleen aanvallend won Veerman op – een schamel aantal – punten: vier kansen gecreëerd, tegen één door Gutiérrez. Maar dan de duels, ook niet onbelangrijk voor een controleur: de laatste won meer dan 80 procent van zijn elf duels, de eerste won er één van de drie. Guti had twaalf balveroveringen, Veerman vijf. Veerman dertien keer balverlies in die 68 minuten, Gutiérrez tien in de hele wedstrijd (cijfers: Statsperform.) Iemand moet Veerman er eindelijk eens van doordringen dat hij simpelweg onderpresteert. Hij is zichtbaar talentvoller, maar Gutiérrez is zichtbaar meer winnaar. We herinneren ons hoe graag Van Nistelrooij wilde winnen en wat hij er allemaal voor deed. Ruud moet zich toch meer identificeren met zo’n Mexicaanse bijter?

