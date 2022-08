Veel lof voor Ten Hag na zege op Liverpool, maar hij weet: één zwaluw maakt nog geen zomer

‘Ongelooflijk’, ‘Ten out of ten’, ‘We zijn terug’. De teneur rond Manchester United is na de zege op Liverpool van maandagavond meteen gekanteld. Maar voetballend was de tobbende gigant nog mijlen verwijderd van de aanvalsmachine die coach Erik ten Hag wil zien. ‘We hebben nog een lange weg te gaan.’

De Engelse pers kwam superlatieven tekort om de metamorfose die United in tien dagen had ondergaan te beschrijven. Vooral Erik ten Hag werd bewierookt. “Hij heeft iets bewerkstelligd bij de spelers, want ik kan niet geloven wat ik de afgelopen negentig minuten heb gezien. Liverpool is een van de beste ploegen van de laatste seizoenen,” zei analyticus Gary Neville.

Een ander clubicoon, Rio Ferdinand, twitterde: ‘We zijn terug’. En: ‘Verlangen, werkethiek en PASSIE! Dat is de prestatie waarnaar we op zoek waren!’ Vooral qua inzet was United niet te vergelijken met de ploeg die zich eerder liet afbluffen door Brighton en (vooral) Brentford.

Straftraining

Na die laatste wanvertoning – een 4-0 nederlaag – trok Ten Hag de vrije dag van zijn selectie in. Op een extra training moesten de spelers 13,8 kilometer hardlopen, exact het verschil in afgelegde afstand met tegenstander Brentford. De boodschap: alles begint met volledige toewijding en overgave. Precies dat bracht United afgelopen maandag de felbegeerde zege (2-1), waarmee United op de ranglijst over Liverpool wipte.

The Sun berekende dat het elftal van Ten Hag prompt 90 sprints meer trok en dik 18 kilometer meer aflegde dan tegen Brentford. Wat United ook leek te helpen voor de beladen ontmoeting met het dynamische Liverpool, was het passeren van de twee grootste spelers, aanvoerder Harry Maguire en vedette Cristiano Ronaldo.

“We hebben in de achterhoede beweeglijke en wendbare spelers nodig,” had Ten Hag vooraf gezegd. Het pakte goed uit, met Raphaël Varane, Lisandro Martínez en Tyrell Malacia als uitblinkers achterin. En een nieuwe captain, Bruno Fernandes, die vooropging in de strijd. Dat beviel Ten Hag. “De eis voor iedereen, ook voor de trainer, is dat je alles geeft voor de club en haar grote schare fans.”

Atypische Ten Hagzege

Los van de punten waarnaar United hunkerde, was de bijvangst voor Ten Hag ook aangenaam. Zo lijkt een nieuw verdedigingsduo geboren, heeft hij in één klap korte metten gemaakt met heilige huisjes (Ronaldo viel vijf minuten voor tijd in, samen met Donny van de Beek), weet iedereen dat hij spelers kan raken en heeft de coach zijn motto van ‘elke dag keihard werken en beter worden’ er stevig ingepeperd. Zo legde Ten Hag bij Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax de lat ook steeds iets hoger.

Die lat ligt in Manchester na een zoete overwinning nog lang niet waar de nieuwe trainer hem wil hebben. United boekte maandag juist een atypische Ten Hagzege. Niet door tegen het flink gehavende Liverpool dominant te zijn, maar door met slechts 30 procent balbezit de rivaal counterend pijn te doen. Dat werkt tegen de pressingmachine van Jürgen Klopp – die maar moeilijk kon begrijpen waarom hij had verloren op Old Trafford – ook het best, besefte Ten Hag. Hij toonde zich content met het druk zetten van zijn aanvallers en de daden in plaats van woorden van zijn ploeg. “Je kunt wel over tactiek praten, maar alles begint met de houding.”

Ten Hag wil totale controle, binnen de club en zeker op het veld. Daar wil hij vooral op de helft van de tegenstander het spel dicteren. United werd nu steeds verder teruggedrongen, met tal van hachelijke situaties tot gevolg. Dat trekt de controlfreak in Ten Hag slecht. Hij weet ook dat voor een transformatie van de speelstijl versterkingen nodig zijn. Niet voor niets dringt hij aan op ‘quality players’.

Vertrouwen en afstemming broos

Fernandes en Martínez worden nu geprezen. Maar wie hun optreden goed analyseert, ziet dat de Portugees in fases grossierde in balverlies. De Argentijn heerste in duels, maar roste ook meerdere ballen de tribune in. Dat deed Martínez bij Ajax zelden. Dat heeft ook te maken met de fase waarin United zit. Vertrouwen en de afstemming zijn nog broos.

Nadat Ajax een klein jaar geleden Borussia Dortmund in een voetbalshow met 4-0 had verslagen, stelde Ten Hag nog honderd zaken te kunnen noemen die voor verbetering vatbaar waren. Als hij de kraker tegen Liverpool terugkijkt met zijn spelers, komt hij nog veel meer technische en tactische dingen tegen die beter moeten. “We hebben nog een lange weg te gaan,” zei hij dan ook. “Er is nog veel ruimte voor progressie, maar ik hoop dat de spelers nu begrijpen dat de basis altijd is dat je een team bent en een fighting spirit toont.”

Met een nog krakkemikkige selectie kun je nog geen totale dominantie verwachten op Old Trafford. Daar zal Ten Hag nu naar toe werken. Het fundament daarvoor, met passie en overgave het veld op stappen, lijkt gelegd. Directe versterkingen, Ten Hags oefenvormen en zijn motto moeten van United weer een attractieve en gevreesde grootmacht maken.