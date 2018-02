Veel gedoe voor wedstrijd Jong Sparta en AFC

Dit leidde tot verbazing bij AFC, want het veld leek goed bespeelbaar. AFC-coryfee Jack van Gelder liet op twitter in niet mis te verstane bewoordingen blijken het niet eens te zijn met de arbiter.



Na overleg tussen de scheidsrechter, de clubs en de KNVB ging de wedstrijd toch door. AFC verloor, ondanks een 2-0 voorsprong, met 4-3. Raily Ignacio (twee) en Matthijs Jesse maakten de doelpunten voor AFC, dat na de nederlaag op de voorlaatste plaats staat in de tweede divisie en in degradatiegevaar blijft.



Geblesseerd

Ook De Dijk is nog absoluut niet veilig in de tweede divisie. De ploeg van coach Jochem Twisker verloor thuis met 3-1 van GVVV. De Dijk kon met pijn en moeite een volwaardig elftal op de been brengen. Naast coach Jochem Twisker zaten vier jeugdspelers op de bank. Tot overmaat van ramp viel verdediger Frank Schilder geblesseerd uit.



De Dijk staat op de vijftiende plaats met twee punten meer dan AFC. Er was nog een tegenvaller voor De Dijk. Shirtsponsor Damen heeft zich teruggetrokken en daarom speelt De Dijk de rest van het seizoen zonder sponsornaam op het shirt.



OFC blijft in de race voor een plek in de nacompetitie van de zondag derde divisie. De ploeg uit Oostzaan won in Heemskerk met 1-0 van ADO'20. Het was uitgerekend oud-ADO'20speler Mike Brantjes die het enige doelpunt maakte. OFC staat door de overwinning met ADO'20 en JVC Cuijk op een gedeelde vierde plaats. De achterstand op nummer drie Quick uit Vlissingen is twee punten. De derde plaats in de eindrangschikking betekent aan het seizoen zo goed als zeker plaatsing voor de nacompetitie.



De amateurs van Ajax lijken de titel in de zaterdag hoofdklasse B zo langzamerhand uit hun hoofd te kunnen zetten. De topper tegen sc Genemuiden werd met 3-1 verloren. Kenneth Misa-Danso maakte het doelpunt voor Ajax, dat op de vijfde plaats staat in de zaterdag hoofdklasse B en zeven punten minder heeft dan koploper Genemuiden.