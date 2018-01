Vechtwedstijd gedomineerd door overtredingen

En aan dat geweld konden technische spelers als Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Yassin Ayoub en Zakaria Labyad zich niet onttrekken?

Nee, daarvoor leende het veld zich niet. Het gras in de Galgenwaard is voor de winterstop aan gort gereden door tractoren die het veld sneeuwvrij moesten maken voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Kortom, FC Utrecht-Ajax was een ploeterpartij in een veredelde zandbak.



En doelkansen?

Die waren op de vingers van één hand te tellen. Het publiek moest het doen met houdbare afstandsschoten van Ziyech, Ayoub, Labyad en Schöne. In de slotfase onderscheidde Utrecht-doelman David Jensen zich met twee geweldige reddingen, één op een vrije trap van Ziyech, de ander op een schot van Justin Kluivert.



Samengevat: veel overtredingen, weinig kansen?

Ja, het laatste wapenfeit van de middag was een rode kaart voor Utrecht-aanvaller Lukas Görtler, die op dat moment notabene op de reservebank zat. In de eerste helft had hij Nicolás Tagliafico een rotschop verkocht, en na zijn wisselbeurt kreeg hij het aan de stok met Kluivert. Dat robbertje vechten kostte de Duister zijn tweede gele kaart.