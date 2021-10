Van zwakte naar kracht: hoe Ajax weer dodelijk is bij spelhervattingen

Ook tegen PSV scoorde Ajax weer uit een corner. Beeld ANP

Vorig seizoen was de aanvalsmachine van Ajax in eigen land maar op één punt kwetsbaar: de spelhervatting. De Amsterdammers kwamen vorig seizoen tot 102 competitiedoelpunten en een doelsaldo van +79, maar waren opvallend tandeloos bij corners en vrije trappen. Uit standaardsituaties scoorde Ajax in 34 eredivisieduels slechts 11 keer, met een doelsaldo van +5.

Daar heeft Ajax dit seizoen duidelijk aan gewerkt. De kopbal waarmee Sébastien Haller voor de 2-0 tegen PSV zorgde, was al de achtste (!) competitiegoal uit een corner of vrije trap. De ploeg van Erik ten Hag ligt op koers om 27 competitiedoelpunten uit spelhervattingen te scoren: tweeënhalf keer zoveel als vorig jaar.

Wat doet Ajax dan zo goed bij dode spelmomenten? Aan de hand van de acht competitiegoals uit hoekschoppen en indirecte vrije trappen vormt Het Parool een antwoord.

Cornergoal 1: Tadic tegen NEC

De eerste cornergoal van het seizoen is een gevolg van de juiste veldbezetting en de magische linkervoet van Dusan Tadic.

Beeld Screenshot ESPN

Bij een 3-0 tussenstand tegen NEC neemt Steven Berghuis de corner. Vijf Ajacieden mogen proberen zijn voorzet erin te koppen, Ryan Gravenberch staat op rand zestien voor de afvallende bal, Tadic (omlijnd) aan het uiteinde van het strafschopgebied. Via het hoofd van NEC-verdediger Cas Odenthal belandt de bal bij de Ajax-aanvoerder, die snoeihard de 4-0 binnenknalt.

Cornergoal 2: Álvarez tegen Vitesse

Bij de tweede goal van Ajax uit een hoekschop heeft Edson Álvarez geluk bij de afwerking. In de kluts maakt hij de goal, die eerst nog wordt afgekeurd, voordat de VAR ingrijpt.

Maar waar de afronding wat geluk kent, is de aanloop naar deze goal bijzonder goed uitgekiend.

Beeld Screenshot ESPN

Op bovenstaand beeld zie je dat Ajax op drie fronten voor verwarring probeert te zorgen. Allereerst met de haast ‘vaste’ rol voor Gravenberch, als man die bij de cornervlag komt als korte optie of als tweede trapnemer. Vervolgens zien we Haller en Martínez zich opofferen voor teamgenoten: de Ivoriaan doet dit door zich breed te maken en naar achteren te lopen, waarmee hij twee verdedigers meetrekt, de Argentijn zet een blok op de mandekker van Álvarez.

Het gevolg: Timber en Álvarez komen vrij bij de eerste paal, precies op de plek waar Tadic zijn inkrullende hoekschop mikt. Timber verlengt, waarna Álvarez na matig uitverdedigen kan scoren.

Cornergoal 3: Klaassen tegen Vitesse

In de slotfase scoort Ajax nogmaals uit een hoekschop tegen Vitesse - ditmaal met wat vertraging. De aanvankelijke hoekschop wordt nog uitverdedigd door de Arnhemmers. Maar de bezoekers krijgen de bal niet écht weg. Rond de middenlijn zet Daley Blind een nieuwe aanval op.

Beeld Screenshot YouTube-kanaal Ajax

Terwijl Blind de bal weer richting strafschopgebied dirigeert, blijven een paar koppers van Ajax voorin hangen, onder wie Martínez (omlijnd), die daarmee een één-tegen-één-situatie voor de drie Amsterdamse koppers creëert op een voorzet van Tadic. De Argentijn verlengt de bal met het hoofd, waarna Davy Klaassen de 5-0 maakt.

Cornergoal 4: Haller tegen PEC

Aan de cornergoal tegen PEC zien we pas echt goed waarom bij Ajax zich eigenlijk altijd twee man aanbieden voor de korte corner. De Zwollenaren gebruiken drie man om Tadic, Gravenberch en Neres (rand) zestien te dekken.

Beeld Screenshot ESPN

Hierdoor heeft PEC nog maar vijf man over om de vier koppers van Ajax af te stoppen in het penaltygebied. Wanneer Zwolse back Mees de Wit vervolgens Haller een halve tel uit het oog verliest, is het kwaad al geschied. De spits kopt de scherp aangesneden indraaier van Tadic binnen.

Cornergoal 5: Berghuis tegen Cambuur

De tweede van negen goals tegen Cambuur is een volgend voorbeeld van het voordeel van de korte corner. Wanneer Gravenberch breed tikt op Tadic, bewegen alle Cambuur-verdedigers zich al richting eigen doel, in anticipatie op een voorzet van de aanvoerder.

Beeld Screenshot YouTube-kanaal Ajax

Het blijkt een slimme variant. Want Ajax maakt optimaal gebruik van de anticipatie op Tadic’ voorzet, doordat Berghuis zich in het kielzog van de vijf koppers voor een lage voorzet aanbiedt op rand zestien. De bal van Tadic is accuraat, de uithaal van Berghuis vernietigend. Bonuspunten voor de assistent-trainer die deze variant bedacht of afgekeken heeft.

Goal uit vrije trap 1: Haller tegen Cambuur

Soms zit het een ploeg ook gewoon flink tegen. Daar had Cambuur bij de 9-0 nederlaag zeker last van.

Beeld Screenshot ESPN

De uitdraaiende vrije trap van Tadic wordt in eerste instantie namelijk prima uitverdedigd. Maar de afvallende bal is voor Martínez. Zijn lage schot wordt door een hakje van Haller tot goal gepromoveerd.

Goal uit vrije trap 2: Álvarez tegen Groningen

Waar een goal uit een spelhervatting soms het gevolg is van pech, mazzel, een slim looppatroon of een sterke kopbal, speelt de kwaliteit van de voorzet bijna altijd een hoofdrol.

Beeld Screenshot ESPN

En precies dat is het geval bij deze goal van Álvarez. Dat Berghuis, na een afgeslagen vrije trap, de bal in een bomvol vijfmetergebied alsnog richting de Mexicaan gekruld krijgt, is simpelweg een sterk staaltje traptechniek.

Cornergoal 6: Haller tegen PSV

De kopgoal van Haller tegen PSV is het gevolg van twee dingen: (1) een enorme communicatiefout bij de Eindhovenaren en (2) een slimmigheidje van de spits.

Voorafgaand aan de corner ontfermt spits Carlos Vinícius zich nog over Haller. Een redelijk logische keuze: de Braziliaan is 1.90 lang en sterk en beschikt over een behoorlijke sprongkracht. Maar Vinícius wordt door ploeggenoot André Ramalho gedwongen zijn man af te staan, als Haller zich voorafgaand aan de hoekschop in de zone van de voorstopper beweegt.

Beeld Screenshot YouTube-kanaal Ajax

Ramalho wil er vervolgens een duw- en trekwedstrijdje van maken, maar vergeet daarbij dat de corner elk moment genomen kan worden. Haller vergeet dat niet, en laat precies op het juiste moment los. Ramalho is hem even kwijt, waardoor de spits een vrije sprong richting de bal krijgt en met genoeg kracht in kan koppen.

Dat Ajax van zijn grote zwakte weer een kracht heeft gemaakt, lijkt enorm goed nieuws voor de Europese ambities.

Goals uit corners en indirecte vrije trappen van Ajax (competitie + Europees). Beeld Opta Sports / Yeun Au

Want, zoals te zien valt in bovenstaand Opta-overzicht van Ajaxgoals uit spelhervattingen (in de competitie én Europa), was het laatste Amsterdamse team dat het ver schopte in Europa óók al dodelijk uit hoekschoppen en vrije trappen.

