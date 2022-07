Van Vleuten wint voor de derde keer Giro Donne

Het is de derde keer dat Annemiek Van Vleuten de Giro Donne wint. Beeld AP

De slotetappe was een korte, van Abano Terme naar Padova over ruim 90 kilometer, met één klimmetje halverwege. Twee rensters, de Amerikaanse Krista Doebel-Hickok en de Italiaanse Alessia Vigilia, gingen er zo’n 25 kilometer voor de finish vandoor, maar konden niet verhinderen dat de rit in een massasprint eindigde. Consonni, van de ploeg Valcar - Travel & Service, hield haar landgenote Rachele Barbieri en de Deense Emma Norsgaard achter zich.

Van Vleuten had een dag eerder haar eindzege feitelijk al veilig gesteld in een zware bergrit, waarin ze als vierde finishte. De Italiaanse Marta Cavalli had het tussen San Michele All’Adige en San Lorenzo Dorsino vaak geprobeerd, waar de rozetruidraagster zoveel mogelijk probeerde risico te vermijden. De dag ervoor was ze in een afdaling nog ten val gekomen. Het had haar niet gehinderd de rit te winnen. Cavalli zag haar aanvallende bedoelingen beloond met tijdwinst van 15 seconden, maar wist op dat moment ook dat de kleine 2 minuten die haar nog scheidden van Van Vleuten op zondag niet meer goed te maken waren. De Spaanse Mavi García werd derde in het eindklassement.

Nog één jaar

Van Vleuten (39) won de Ronde van Italië voor vrouwen eerder in 2018 en 2019. In 2020 moest ze als leidster de koers twee dagen voor het einde verlaten nadat ze bij een val haar linkerpols had gebroken. Vorig jaar paste de koers niet in haar voorbereiding op de Olympische Spelen. In Tokio pakte ze zilver in de wegrace en goud op de individuele tijdrit.

Van Vleuten won in haar loopbaan onder meer al twee keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer Luik-Bastenaken-Luik. Kort voor de Giro maakte Van Vleuten bekend dat ze nog een jaar doorgaat. 2023 wordt haar laatste jaar. “Zojuist is bekend geworden dat ik mijn contract bij Team Movistar met één jaar heb verlengd en daarna stop met het fietsen van wedstrijden. Ik heb het gevoel dat mijn missie bij Movistar nog niet ten einde is. Twee jaar is ook nog maar kort en er liggen best wel veel uitdagingen”, schreef ze eind vorige maand op haar website.

Haar volgende doel na haar derde overwinning van de Giro Donne is de Tour de France. Die gaat op 24 juli van start in Parijs.