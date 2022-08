Van Vleuten wint slotrit en pakt eindzege Tour de France Femmes

Annemiek Van Vleuten reed zondag in het geel naar La Super Planche des Belles Filles. Beeld AP

Van Vleuten kende een wat rommelige aanloop naar de slotklim en moest tot vier keer toe van fiets wisselen. Ze was er niet over te spreken dat andere wielerploegen bij haar momenten van pech hard doorfietsten. “Van voren vond een aantal ploegen het nodig om door te trekken. Dat is niet mijn stijl van racen.” De kopvrouw van Movistar bleef echter rustig en reed op ruim 5 kilometer van de finish bij iedereen weg en bleek net als een dag eerder veruit de beste klimster van het peloton.

Landgenote Demi Vollering probeerde het Van Vleuten zondag nog wel lastig te maken, maar op La Super Planche des Belles Filles stond geen maat op de klassementsleidster. Vollering kwam als tweede over de finish, 30 seconden na Van Vleuten. De Italiaanse Silvia Persico werd derde.

“Ik wilde stiekem wel heel graag winnen vandaag,” zei Van Vleuten, die zaterdag ook al op overtuigende wijze de beste was, tegen de NOS. Van Vleuten soleerde toen in de Vogezen naar winst van de zevende etappe, nam de gele trui over van Marianne Vos en ging de slotrit in met ruim 3 minuten voorsprong op Vollering. “Om in het geel te winnen en hier op deze aankomst was een droom.”

Van Vleuten behaalde vorig jaar zomer de olympische titel tijdrijden in Tokio. Op haar erelijst staan verder onder meer de wereldtitel op de weg (2019) en de wereldtitel tijdrijden (2017 en 2018).

In het klassement eindigde de 25-jarige Vollering ook als tweede, met 3.48 achterstand. De derde plaats was voor de Poolse Katarzyna Niewiadoma, 6.35 achter Van Vleuten.

Nederlandse rensters oppermachtig

De Nederlandse wielrensters wonnen alle truien. Naast de gele trui van Van Vleuten, won Vos de groene, Demi Vollering de bolletjestrui voor beste klimster en Shirin van Anrooij de witte trui voor beste jongere.

“Het was superzwaar, maar ik ben zeker tevreden”, aldus Van Anrooij. “Ik heb heel erg veel afgezien, maar het is vooral ook heel gaaf geweest.”

Van Anrooij was niet aan de Tour begonnen met de ambitie om de witte trui te winnen. “Ik ging hier naartoe om Elisa Longo Borghini bergop bij te staan. Dat heb ik zo veel mogelijk proberen te doen. Uiteindelijk kreeg ik tijdens de etappe van zaterdag van de ploegleiding groen licht om voor de witte trui te gaan en die veroverde ik ook. Ik had het niet verwacht, want ik kreeg op die eerste klim van de dag, de Petit Ballon, al kramp. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Het ging direct vanaf de start zo snel, maar ik heb het overleefd.”

De vrouwen reden voor het eerst sinds 2009 weer een echte etappekoers door Frankrijk, dat toen nog een andere naam had. Vos eindigde toen als derde. Leontien van Moorsel won de Franse rittenkoers voor vrouwen in 1992 en 1993.