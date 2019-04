Van Vleuten en Fuglsang oppermachtig in Luik

Voor Van Vleuten is het de tweede zege van dit voorjaar. Ze won eerder Strade Bianche en eindigde als tweede in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.



Fuglsang

De Deense wielrenner van Astana Jakob Fuglsang kwam in Luik solo aan na een demarrage op de slotklim op 15 kilometer van de streep. Voor Fuglsang is het de eerste zege in een klassieker.



Hij plaatste de aanval op de beklimming van de Côte de la Roche-aux-Faucons en kreeg Michael Woods en Davide Formolo mee. De Canadees en de Italiaan moesten op een stuk vals plat omhoog passen, waarop de Deen alleen verderging. De achtervolgers konden het gat op Fuglsang niet meer dichtrijden. Formolo eindigde als tweede. De Duitser Maximilian Schachmann werd derde.



Gesink valt

De Nederlander Robert Gesink is hard ten val gekomen en uitgevallen. De wielrenner van Jumbo-Visma kwam ten val in een afdaling en is naar het ziekenhuis gebracht.



Het is nog niet bekend welke verwondingen de 32-jarige wielrenner uit Varsseveld heeft opgelopen.