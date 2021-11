Van Tante Leen tot Sevn Alias: hoe Ajaxmuziek ontwikkelde door de tijd heen

Presentator Menno Pot, naast Ajaxschrijver ook popjournalist, vertelt het verhaal van de oudste Ajaxliedjes en laat, in gesprek met Parooljournalist Josien Wolthuizen, horen hoe de Ajaxmuziek zich ontwikkelde door de tijd heen. Welke genres en geluiden waren in zwang? Wie zongen de Ajaxkrakers van de verschillende tijdperken? En in hoeverre bemoeide de club zich daar eigenlijk mee?

Josien Wolthuizen gaat op bezoek bij drie vertolkers van populaire Ajax-anthems: Peter Beense, Kees Prins en Sarita Lorena. Misschien zonder het echt te beseffen, zeggen ze met hun Ajaxliederen veel over de tijdperken waarin ze verschenen. Zou er eigenlijk nog eens een Ajaxhit over Erik ten Hag gemaakt worden...?

Maandag 22 november is er weer een reguliere Branie, zoals elke maandag, rond lunchtijd.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

Luister hieronder ook eerdere afleveringen van Branie.