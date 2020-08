Van Praag woest over handelswijze AZ: ‘Sneaky spel gespeeld’

Michael van Praag, voormalig KNVB-voorzitter en huidig bestuurslid van de Uefa, is woedend over de handelswijze van AZ. Niet zozeer omdat de Alkmaarse club bleef strijden voor een beter Champions League-ticket, wel om de manier waarop. ‘Ze hebben een heel sneaky spel gespeeld.’

U heeft voor uzelf een uitgebreid epistel opgesteld over de handelswijze van AZ in de laatste weken. Waarom maakt u zich hier zo druk om?

Michael van Praag: “Omdat ze mijn integriteit in twijfel hebben getrokken, maar ook nog achter mijn rug om zijn gaan klagen bij de Uefa. Schijnbaar puur bedoeld om mij in diskrediet te brengen. Een heel sneaky spel. Als ze het niet met me eens zijn, of een hekel aan me hebben: prima. Maar speel het spel wel met open vizier. En begrijp me goed, het was het goed recht van AZ om contact op te nemen met de Uefa. Nadat ze bot hadden gevangen bij de KNVB over de toewijzing van het Champions League-ticket, zochten ze het bij de Europese bond. Dat mag. Maar doe dat niet stiekem.”

Wat was er volgens u dan precies zo slinks aan de handelswijze van AZ?

“Ze waren nog dagelijks met onder meer Ajax en de KNVB in gesprek over het coronadossier in het betaalde voetbal, terwijl ze ondertussen al contact opnamen met de Uefa om protest aan te tekenen over de afwikkeling van de competitie. Ik moest dat zelf ook in de krant lezen.”



“Als bestuurslid van de Uefa bezie ik kwesties tussen Nederlandse clubs en de KNVB van gepaste afstand, maar ik werd hier vanuit het buitenland op aangesproken. Collega’s vroegen of dat in Nederland altijd zo ging, dat clubs de Uefa stiekem benaderen, achter de rug van de nationale bond en collega-clubs om. En hoe het kwam dat ik er niets vanaf wist. Het enige wat ik toen heb gedaan, is Robert Eenhoorn een kort privémailtje sturen, zonder ook maar iemand in CC. Daarin heb ik gezegd dat ik de handelswijze van AZ niet netjes vond – en dat zo’n strategie contraproductief werkt. Niets meer en niets minder.”

Had u zich niet beter geheel afzijdig kunnen houden?

“Ik had en heb een prima relatie met Robert Eenhoorn, een van de betere clubdirecteuren in Nederland. Maar als me iets dwarszit en ik ken iemand persoonlijk, vind ik dat ik dat ook mag uitspreken in een één-op-ééngesprek, in dit geval per e-mail. Maar blijkbaar zagen Eenhoorn en de juridisch adviseur van AZ (Karim Aachboun, red.) wel brood in dat mailtje. Ze grepen het aan om te suggereren dat ik de Uefa-regels had overtreden. Die regels stellen dat een Uefa-bestuurslid zich niet met een zaak tussen een club en een nationale bond mag bemoeien, wanneer die persoon aan één van die partijen verbonden is.”

Dat deed u toch in feite? U bemoeide zich er toch mee?

“Zo’n mailtje lijkt me iets heel anders dan bemoeien. Ik zou me pas met deze zaak bemoeien als ik mensen bij de Uefa of de KNVB direct of indirect zou willen beïnvloeden. Door er inhoudelijk met ze over te praten, ze om hun mening te vragen, of mijn eigen mening te geven. Ik loop al een tijdje mee hè: dat heb ik natuurlijk heel bewust niet gedaan. Nooit. Tot dit moment heb ik er met niemand bij de KNVB of Uefa over gesproken, ook niet met de media, of via sociale media. Pas nu het pleit is beslecht, reageer ik op deze kwestie. AZ heeft me in mijn eer aangetast op een manier die ik echt niet vind kunnen.”

Algemeen directeur Robert Eenhoorn. Beeld ANP

Uw mailtje aan Eenhoorn kwam uiteindelijk op de burelen van de Uefa terecht?

“Ja. Een privémail, destijds direct gestuurd aan het persoonlijke adres van Robert Eenhoorn. Om bij de Uefa of het CAS een juridisch voordeeltje te halen, en mij een belangenconflict in de schoenen te schuiven. Blijkbaar reageerde de Uefa niet, of niet snel genoeg, want even later trachtte AZ om ook de publieke opinie te beïnvloeden. Eerst via een bevriende journalist van Quote, die het mailtje ook opeens in handen kreeg, en die de kwestie vervolgens óók ging voorleggen aan de Uefa. Daarna werd mijn naam door adviseur Aachboun steeds genoemd, in onder meer AD, Het Parool en het Noordhollands Dagblad. Steeds werd suggestief mijn Ajax-verleden erbij gehaald. Steeds werd gesuggereerd dat ik de kwestie op bondsniveau zou beïnvloeden en manipuleren.”

Het zit u wel hoog.

“Juist omdat AZ me doelbewust in een kwestie trekt waar ik niets mee te maken heb. Ik ben nog erelid bij de KNVB, maar geen voorzitter meer. Nee, ook niet officieus. Bij Ajax heb ik al vele jaren geen functie meer. Heel bewust houd ik me afzijdig van publieke optredens die mijn opvolgers in de wielen zouden kunnen rijden. Maar ik stuur één persoonlijke mail aan Eenhoorn – en AZ speelt ’m stiekem door naar de Uefa én aan Quote. Wat zijn dat voor streken? Bel me gewoon op als je het niet met me eens bent! Speel open kaart.”



Is er nooit meer ‘normaal’ contact geweest?

“Ik heb Robert Eenhoorn alleen nog gemaild dat ik het heel kwalijk vond: achter mijn rug om een privémail aan Quote lekken. Ik heb hem aansluitend geadviseerd om iedereen bij de KNVB of Uefa, inclusief voorzitter Aleksander Ceferin, te bellen. Om hen te vragen of ik ooit met hen over deze AZ/KNVB-zaak heb gesproken. Hij heeft niemand gebeld, wat ik je brom. Natuurlijk niet, want diep van binnen kent hij het antwoord al wel. Hij antwoordde dat hij er lopende het proces niet op wilde reageren, maar er daarna zeker op terug zou komen. Nou dat hoeft van mij niet meer. De feiten spreken voor zich. Het zegt alles dat de Uefa niet eens formeel heeft gereageerd op AZ, maar gewoon de loting heeft uitgevoerd voor de voorrondes. Ze vonden het een non-story, blijkbaar.”

Kunt u zich voorstellen dat AZ zich afzet tegen de gevestigde orde? Dat ze het helemaal niet zo vanzelfsprekend vinden dat Ajax vrijwel al de Champions League-miljoenen krijgt, terwijl de competitie verre van afgerond was? Dat ze niet langer klakkeloos accepteren dat de traditionele top 3 de dienst uitmaakt in Zeist?

“Ik neem AZ al jaren heel serieus als club. Volgens mij doet iedereen in Nederland dat. Er is niets mis mee om op te komen voor je eigen belangen, maar op deze manier werkt dat juist contraproductief. Speel het fair en open. Vecht met open vizier voor je standpunten. Ik denk eerder dat mensen AZ minder serieus zijn gaan nemen door deze actie, dan dat het iets heeft bijgedragen. Voor het imago van de club is het absoluut niet goed geweest. Zonde.”

“En dat geldt ook op internationaal niveau. Als je wilt dat de Uefa of Fifa serieus en welwillend naar een zaak kijkt, dan helpt het niet als je dat achter de rug van de nationale bond om speelt. En ook niet als je er terloops ook nog een Uefa-bestuurslid – mij in dit geval – bij wilt lappen. Ik had dat in mijn eerste mailtje aan Eenhoorn al voorspeld, maanden geleden. Het is exact zo uitgekomen.’’