Van Oostzaan naar Oman: OFC-speler tekent profcontract

Een aderlating voor OFC uit Oostzaan. Abdel Malek El Hasnaoui vertrekt per direct bij de koploper van de zondag derde divisie. De 27-jarige middenvelder heeft een lucratief contract getekend bij profclub Al Nasr uit Oman. El Hasnaoui, die in de jeugd bij Ajax speelde en onder andere profvoetballer was bij PEC Zwolle en FC Eindhoven, kwam vorig jaar zomer naar OFC en drukte met de nodige doelpunten en assists meteen zijn stempel op het elftal van coach Pieter Mulders. OFC hervat de competitie in de zondag derde divisie volgend weekeinde met een uitwedstrijd bij Westlandia in Naaldwijk.

Basketbal

Alle wedstrijden in de vrouweneredivisie zijn dit weekeinde vanwege coronabesmettingen afgelast. Ook het duel in Tubbergen tussen Jolly Jumpers en Landslake Lions gaat niet door. Vier speelsters van de club uit Landsmeer hebben positief getest op corona. Bij meer dan drie besmettingen worden wedstrijden afgelast. Afgelopen donderdag ging ook de bekerwedstrijd van Lions tegen Sparks niet door. Dit omdat de Groningse ploeg meerdere coronabesmettingen had. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijden van Lions worden ingehaald.

Handbal

De handbalsters van koploper VOC kenden dit weekeinde totaal geen moeite met het Limburgse V&L. De ploeg van de jarige coach Rachel de Haze won thuis met 41-26. Dat Blauw-Wit zou winnen was geen verrassing. V&L speelde voor het eerst sinds 18 december vorig jaar weer een competitiewedstrijd. De Limburgers kampten sindsdien met veel coronabesmettingen en daardoor werden duels afgelast. Doordat er in de vrouweneredivisie veel afgelastingen door corona zijn geweest, heeft het handbalverbond besloten de bekercompetitie te schrappen. De landstitel is dus de enige prijs die dit jaar te verdienen is.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben in de strijd om een plaats in de play-offs slechte zaken gedaan. De ploeg verloor in Friesland met 26-23 van concurrent LDODK en zakt daardoor naar de vierde plaats in groep A. De beste drie teams plaatsen zich voor de play-offs om de landstitel. Blauw-Wit heeft met nog twee wedstrijden te gaan twee punten minder dan LDODK, dat wel een duel meer heeft gespeeld en staat in punten gelijk met KZ, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. Blauw-Wit moet de laatste twee wedstrijden winnen om kans te houden op plaatsing voor de play-offs. De Amsterdammers spelen dinsdag thuis tegen KZ en zaterdag thuis tegen Dalto.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Wartburgia hebben in de achtste finales van de KNVB-beker tegen FC Twente niet voor een verrassing kunnen zorgen. De amateurclub ging op sportpark Drieburg met 6-0 onderuit tegen de koploper uit de vrouweneredivisie. Wartburgia begon dramatisch aan de wedstrijd. Na een kwartier stond FC Twente al met 3-0 voor en daarna kon de ploeg uit Enschede de wedstrijd gemakkelijk uitspelen. International Fenna Kalma maakte een hattrick. Wartburgia kreeg in de blessuretijd nog een ideale mogelijkheid de eer te redden. De ploeg kreeg een strafschop, maar die werd gemist. De vrouwen van Ajax plaatsten zich eenvoudig voor de kwartfinales. Amateurclub DTS werd in Ede met 7-0 verslagen. Chasity Grant (twee), Nikita Tromp (twee), Victoria Pelova, Romée Leuchter en Nadine Noordam maakten de doelpunten.