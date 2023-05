Van ‘miskoop’ tot steunpilaar: Álvarez verlaat Ajax als uitblinker

In de rubriek Da’s Logisch analyseert voetbaldata-analist Sam Planting elke maandag het spel achter het spel. Met deze keer aandacht voor Edson Álvarez. Waarom de Mexicaan in de belangstelling staat van topclubs als Bayern München en Borussia Dortmund.

In het voetbal is een mening snel gevormd. Al helemaal in Amsterdam. Denk aan Lucas Ocampos. De Argentijn zal voor eeuwig de boeken ingaan als totale miskoop (-huur, zo u wilt) van Ajax. En dat terwijl hij nog geen half jaar later als grote man bij Sevilla op de drempel van de Europa Leaguefinale staat.

Het wel of niet slagen van een aankoop ligt vaak evenzeer aan de context waarin een speler arriveert, als aan zijn daadwerkelijke kwaliteiten. En dat maakt het des te knapper dat Edson Álvarez uiteindelijk Ajax zal verlaten als uitblinker, na een eerste anderhalf jaar waarin hij gedoemd leek als transferflop te eindigen.

De data laten vier oorzaken zien voor het feit dat de meest ontraditionele Ajaxvoetballer in jaren tijd deze zomer op de radar van topclubs als Bayern München en Borussia Dortmund staat.

De grote ommekeer in het Amsterdamse lot van Álvarez kwam halverwege zijn tweede seizoen. Toen besloot trainer Erik ten Hag hem als fulltime specialist op het middenveld te beschouwen, in plaats van een én-én-speler die geacht werd even sterk te presteren centraal achterin als op ‘6’.

Defensief anker

Doordat hij op de andere controleurspositie op het middenveld had gekozen voor de technisch dominante, maar defensief onervaren Ryan Gravenberch, had Ten Hag een defensief anker nodig in zijn middenlinie. Vanaf januari 2021 had Álvarez zijn specifieke rol gevonden. Hoofdtaak voor de Mexicaan was voortaan als middenvelder de defensieve balans te bewaken in een ploeg waar vrijwel iedereen vooral wil aanvallen.

Als Álvarez kiest voor Bayern, dan treft hij in München een soortgelijke vacature aan. Trainer Thomas Tuchel wil zijn huidige controleur Joshua Kimmich in een aanvallender rol gebruiken. En dus heeft Bayern een defensief sterke, taakbewuste middenvelder nodig.

Ajax is en blijft een finesseploeg. Het technisch overheersende spel wat de club altijd voor ogen heeft, ligt kleine en wendbare spelers in de regel beter dan de grotere jongens. Veel lengte is vaak eerder een obstakel dan een pre bij het pingelen.

Dat Ajax dus op de meeste posities op het veld voor kleine, technische spelers kiest, heeft gevolgen. Aan fysieke taaiheid en duelkracht kan het de ploeg soms ontbreken. Een tekort dat Álvarez de afgelopen tweeënhalf eigenhandig heeft weggewerkt: sinds januari 2021 wonnen slechts drie eredivisiespelers meer persoonlijke duels om de bal dan de Mexicaan.

Dat Ajax sinds het vertrek van Sébastien Haller, Lisandro Martínez en Nico Tagliafico kwetsbaar is in luchtduels, is een understatement van jewelste. Het is een zwakke plek die door een vertrek van Álvarez nog zwakker zal worden. Sinds de Mexicaan een vaste basisspeler is bij Ajax, kwam maar één teamgenoot (Haller) tot de helft van zijn productiviteit in luchtduels. De rest bleef daaronder.

In zijn eerste wedstrijden in het Ajaxshirt kreeg Álvarez al snel de reputatie van erkende niet-opbouwer. Dit maakt zijn progressie aan de bal des te indrukwekkender. Gemiddeld komt hij per 90 minuten nu 16 keer vaker aan de bal en is hij tegelijkertijd ook zuiniger geworden qua balverlies.

Zijn passingdata tonen dezelfde trend. Een flinke vergroting van activiteit, gepaard aan efficiënter spel. In Amsterdam is Álvarez doorgebroken als defensieve specialist. Maar dat de topclubs nu voor hem in de rij staan, is ook te danken aan het schaven aan zijn zwakke punten.