Van mij mag Rapinoe lachen. Maar of het slim was na het verlies tegen Zweden?

Een 5 voor Megan Rapinoe

Mag je lachen na het missen van een penalty? Megan Rapinoe schoot de bal hoog over en liep lachend terug naar haar teamgenoten. In een van de eerdere wedstrijden van het Amerikaanse elftal zag ik Alex Morgan ook al glimlachen na het missen van een kans. Zou dit zijn wat de gestopte Carli Lloyd (twee keer wereld- en olympisch kampioen) bedoelde, toen ze zei dat de ‘cultuur in het team de ergste was die ik ooit had gezien’? Ze had het over de ‘rand van arrogantie’ toen ze kritiek uitte op het lachen en dansen van de Amerikaanse vrouwen na de waardeloze 0-0 tegen Portugal. Rapinoe is een legende om haar spotternij met Trump. Van mij mag ze lachen. Of het slim was na het verlies tegen Zweden? Ironie bestaat niet op live-tv en zeker niet na een nederlaag.

