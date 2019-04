Van Hanegem neemt nieuwe eredivisie-bal in ontvangst

Vanwege Het Jaar van Rembrandt is voor het komende voetbaljaar voor de Hollandse meester als thema gekozen. Op de bal zijn meerdere etsen van Rembrandt te zien. Het is 350 jaar geleden dat hij overleed.



"Rembrandt was een artiest, net als de beste spelers in de eredivisie. Uitzonderlijke creativiteit is zowel op het voetbalveld als op een canvas vereist om de beste te worden," zei Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum.



'Prachtige' bal

Van Hanegem zei het na de onthulling van de nieuwe wedstrijdbal zelfs jammer te vinden dat de spelers uit de eredivisie er komend seizoen tegenaan gaan trappen. "De bal ziet er prachtig uit. Waar de bal bij mij thuis een plaatsje krijgt? Ik denk dat ik 'm gewoon in de kamer leg. Wij hebben thuis allerlei voetballen in de kamer liggen. Soms schop ik er lekker tegenaan als ik door de kamer loop."



Sinds enkele seizoenen laat de eredivisie de bal ontwerpen. De bal waar op dit moment mee wordt gespeeld, werd ontworpen door Johnny de Mol die daarbij hulp kreeg van een elftal kinderen. Tatoeëerder Henk Schiffmacher was in 2017 de eerste gastontwerper van de eredivisie-bal.