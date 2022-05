Van Gaal passeert Wijnaldum voor Oranje en verrast met Janssen

Vincent Janssen in actie voor zijn Mexicaanse club Monterrey. Beeld ANP / EPA

De bondscoach zegt op de website van de KNVB dat hij daardoor genoodzaakt is andere keuzes te maken. “Hoe lastig en spijtig ik dat persoonlijk ook vind.”

Wijnaldum krijgt weinig speeltijd bij Paris Saint-Germain. Hij kwam tot dusver 86 keer voor het Nederlands elftal uit. De middenvelder was vorig jaar op het EK nog de aanvoerder van Oranje. Hij verving toen Virgil van Dijk, die vanwege een knieblessure de Europese eindronde moest overslaan.

Vincent Janssen is de opvallendste naam in de voorselectie. De spits van de Mexicaanse club Monterrey staat op de lijst van dertig internationals. Hij speelde eind 2017 voor het laatst voor Oranje. De 27-jarige Janssen, in zeventien interlands goed voor zeven doelpunten, scoorde dit seizoen slechts één keer in vijftien competitieduels voor Monterrey. Ook Rick Karsdorp maakt deel uit van de voorlopige selectie. Hij treft op 25 mei met AS Roma zijn oude club Feyenoord in de finale van de Conference League. Karsdorp speelde zijn laatste en derde interland in 2017.

Keepers

Van Gaal heeft met Jasper Cillessen, Mark Flekken en Tim Krul slechts drie keepers opgenomen in zijn voorlopige selectie. Luuk de Jong, Jordy Clasie, Guus Til en Noa Lang staan ook weer op de lijst. Van Gaal maakt zijn definitieve selectie op 27 mei bekend.

Het Nederlands elftal opent de Nations League op 3 juni met een uitwedstrijd tegen België. Vijf dagen later staat een uitduel met Wales op het programma. De thuisduels van Oranje met Polen (11 juni) en Wales (14 juni) worden in De Kuip afgewerkt.

Voorlopige selectie Nederland: Doel: Jasper Cillessen (Valencia), Mark Flekken (SC Freiburg) en Tim Krul (Norwich City). Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (AS Roma), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale) en Owen Wijndal (AZ). Middenveld: Jordy Clasie (AZ), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta) en Guus Til (Feyenoord). Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Arnaut Danjuma (Villarreal), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Monterrey), Luuk de Jong (FC Barcelona), Noa Lang (Club Brugge) en Wout Weghorst (Burnley).