Van Gaal na ruime winst op Belgen toch niet helemaal tevreden

Van Gaal was niet tevreden over de openingsfase van de tweede helft. “Na een voorsprong van 2-0 verloren we een tijdje de ‘focus’”, zei hij. “Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Maar daar gaan we aan werken. België is natuurlijk een heel goede ploeg. Maar ik had al een goed gevoel voor de wedstrijd. Wij zetten veel meer druk op de bal en wat de Belgen ook deden, we hadden steeds een mannetje vrijstaan. We hadden overal op het veld een man meer.”

Uitblinkers

Van Gaal wees twee uitblinkers aan na de eerste zege in bijna 25 jaar op de Belgen. “Frenkie de Jong en Steven Bergwijn”, zei hij. “Bergwijn speelt weinig bij de Spurs. Ik heb gelezen dat hij naar een andere club gaat. Ik heb ook aan hem gevraagd waarom hij onder mij zo goed speelt. Hij zegt dat ik hem vertrouwen geef. Maar zoveel doe ik niet. Ik laat hem in zijn kracht spelen.”

Bergwijn opende de score tegen de Belgen, met zijn vijfde treffer voor Oranje in zijn laatste vier interlands. “Hij scoort steeds in het Nederlands elftal”, zei Van Gaal. “Depay scoorde ook tweemaal. Maar die vond ik niet eens zo goed spelen. Die kan nog beter. Als zij deze vorm houden, dan zijn ze de evenknie van Arjen Robben en Robin van Persie, mijn aanvallers van op het WK van 2014.”

“Ik heb al vaker gezegd dat we niet voldoende goede buitenspelers hebben”, zei Van Gaal. “Berghuis verhuisde bij Ajax naar het middenveld omdat hij geen vleugelverdedigers voorbijkwam. Antony is een groot talent en kan dat wel. Tadic op de linkerkant ook. Maar wij kunnen nu beter met twee spitsen spelen.”

Kritiek op arbiter

Van Gaal was niet tevreden over de Spaanse arbiter José María Sánchez. “Timber ging gewoon zijn duels in en kreeg steeds vrije trappen tegen. Zelfs Frenkie de Jong werd steeds teruggefloten. En dat is toch zo’n lieve jongen.”

Van Gaal had nog geen plaats in zijn selectie voor Jerdy Schouten en Bruno Martins Indi. Hij mag maar 23 spelers opnemen in zijn keurkorps en liet het duo de wedstrijd vanaf de tribune bekijken. “Zij mochten kijken naar het proces”, zei de bondscoach. “En dan hoop ik dat als zij mogen spelen van de week, dat ze daaraan gewend zijn. Want er zijn spelers die daar moeite mee hebben.”