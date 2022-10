Van Gaal leert Schreuder een lesje: ‘Gewoon drie verdedigers in het centrum’

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Louis van Gaal

Alfred Schreuder belde Louis van Gaal.

“Hallo, Joep,” zei Van Gaal.

“Nee, Alfred,” zei Alfred.

“Wacht even, doe ik de telefoon aan mijn andere oor. Wat zei je?”

“Ik ben Alfred.”

Louis is enigszins hardhorend. Daarom praat hij hard. “Sorry, ik dacht dat je Joep was.” De bondscoach was gevleid dat de trainer van Ajax hem om advies vroeg. “Hoe ik dat doe, voetballen met drie centrale verdedigers? Nou gewoon, je zet er drie naast elkaar in het centrum. Bijvoorbeeld: Álvarez, Timber en Bassey. Voor de meeste andere Ajaxspelers kan dat nooit een probleem zijn. Bij mij zijn ze niet anders gewend. Rensch, Timber, Pasveer, Blind, Klaassen, Berghuis, Brobbey, Bergwijn en Taylor hebben het vaak genoeg bij mij getraind. De hele dag alleen maar 1-3-5-2 ingeslepen.”

Schreuder schreef alles op. “Bedankt, Louis.”

“Tot je dienst, Joep. Succes in Napels.”

Louis van Gaal tijdens de Nations Leaguewedstrijd tegen België in de Johan Cruijff Arena op 25 september. Beeld ANP

