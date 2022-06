Van Gaal kon er lang niet over uit dat Flekken zijn fout erkende

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 6 voor Mark Flekken

Ongelofelijk. Dit had Louis van Gaal in zijn loopbaan nog nooit meegemaakt. In elk geval ‘zelden tot nooit’. Mark Flekken had toegegeven dat hij die bal van de Pool Cash had moeten hebben. Louis kon er lang na de wedstrijd nog steeds niet over uit. Zo knap van Flekken om het eerlijk te bekennen. Geen woord over Daley Blind die Cash zijn gang liet gaan, nee, de verre hoek was voor Flekken, dat gaf hij eerlijk toe. Je kunt wel liever een keeper hebben die een bal stopt, maar hé, dit is een tijd van introspectie. In de spiegel kijken, het doelpunt nog eens imagineren en dan tot de slotsom komen: die bal was voor mij. Blunder? Nou, dat ook weer niet. Houdbaar? Dat wel. De vraag rijst: is berouw over gemaakte fouten genoeg om mee te mogen naar Qatar?